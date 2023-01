Ronaldo, „ai greșit” avionul? Gafă de proporții: Ce a declarat la conferința de prezentare la Al Nassr

În cadrul conferinței de prezentare la Al Nassr, Cristiano Ronaldo a comis o gafă de proporții. Jucătorul de fotbal a greșit numele țării în care s-a transferat.

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a semnat contractul cu noua echipă. Fotbalistul a fost prezentat de saudiții de la Al-Nassr.

După lunga telenovelă în lumea sportului, plecarea de la Manchester United, .

În conferința de prezentare a lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr au fost fost semnalate două gafe făcute de jucătorul portughez. Unul dintre cele mai stânjenitoare momente din cadrul conferinței este cel în care Ronaldo a greșit numele țării cu care a semnat contractul. Acesta a confundat Arabia Saudită cu Africa de Sud.

Ronaldo : „It’s not the end of my career to come to South Africa”

Cristiano Ronaldo nu numai că nu a nimerit numele țării cu care a semnat, dar a avut nevoie și de ajutorul prezentatorilor evenimentului atunci când a uitat expresia pe care trebuia să o rostească în arabă, potrivit .

„Nu este uşor să câştigi meciuri, pentru că toate echipele sunt pregătite, fotbalul este diferit. Evoluţia fotbalului este diferită. Pentru mine nu reprezintă finalul carierei faptul că am venit în Africa de Sud, voiam o schimbare

Şi ca să fiu sincer, nu mă interesează ceea ce spun oamenii. Eu am luat deciziile şi am această responsabilitate”, a fost mesajul lui Cristiano Ronaldo în cadrul conferinței de prezentare de la Al Nassr.

Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano)