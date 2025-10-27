Scandal la lotul feminin de gimnastică, după ce sportivele s-au întors fără medalii de la Campionatul Mondial. Sportiva Denisa Golgotă a acuzat, fără să dea nume, că a fost hărțuită fizic și psihic. Ea a mai susținut că una dintre gimnaste este favorizată. Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, s-a simțit cu musca pe căciulă și a reacționat dur.

Ce acuzații a făcut gimnasta Denisa Golgotă

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât și hărțuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de federație. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic.

(n.r. – Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. – Nu a fost niciun răspuns din partea federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

Nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi că o să am nevoie de operaţii estetice”, a acuzat Denisa Golgotă, potrivit Fanatik.

Cum a reacționat antrenoarea Camelia Voinea la acuzațiile Denisei Golgotă

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, a reacționat, spunând că dacă nu primește scuze, va apela la instanța de judecată.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni.

Nu am vrut să ne plângem, dar și noi am făcut toxiinfecție alimentară, am fost răcite, iar Sabrina a concurat cu febră de 38,6 grade. În plus, i-a recidivat și tendinita cu care s-a confruntat și la Jocurile Olimpice, și la Europene.

Dar chiar și așa, ne-am luptat de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Ne-am fi dorit mai mult, pentru că am plecat la drum cu alt obiectiv, dar suntem bine”, a declarat Camelia Voinea, pentru .

Ce reacție a avut președintele Federației Române de Gimnastică

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a spus că va declanșa o anchetă. Totuși, el a acuzat-o voalat pe Denisa Golgotă că nu a vorbit încă de la Jakarta, din timpul campionatului, dacă într-adevăr s-a întâmplat ceva rău.

„Au fost niște chestiuni mai vechi, petrecute în trecut, care au culminat cu tot ce s-a întâmplat acum deși credeam că s-a trecut peste ele. Rivalitatea sportivă e bună, dar aici trecem peste o linie. Eu, personal, i-am adus medic Denisei Golgotă, am umblat prin spitale, m-am zbătut ca totul să fie ok, acum ce citesc pare un scenariu SF.

Ar fi trebuit să spună acolo dacă s-a întâmplat ceva grav. Va urma o anchetă după această întrecere, nu las lucrurile așa nicio clipă pentru că nu putem merge înainte așa cum se prezintă situația acum”, a declarat Ioan Suciu, potrivit .

Gimnastele noastre nu au câștigat nicio medalie la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7 în finala de la sol. Sabrina Voinea a încheiat pe poziția a patra la sol. De asemenea, Sabrina a terminat pe 7 la bârnă, după ce a căzut de pe acest aparat.