Fotbal Superliga, etapa a XV-a. Echipa bucureșteană Rapid a terminat la egalitate meciul cu Universitatea Craiova (2-2). În urma acestui rezultat, rapidiștii au trecut pe primul loc în .

Fotbal Superliga. Schimbare de lider în clasament

Rapid București a jucat în deplasare în această etapă a XV-a, la . Meciul s-a încheiat la egalitate, datorită unui gol marcat în prelungiri (minutul 90+7), din penalty. După această victorie echipa lui Constantin Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului la fotbal Superliga.

Universitatea a dominat primul sfert de oră al meciului, însă fără să concretizeze și pe tabela de marcaj. Craiovenii au lovit bara, prin Cicâldău, în primul minut, şi l-au pus la încercare pe Aioani, în minutul 11, prin Tudor Băluţă.

Rapid a trecut centrul terenului abia în minutul 16. A fost suficient pentru a deschide scorul. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a marcat primul gol al partidei. Rapidiștii au mai avut o ocazie în minutul 27. Portarul Isenko a respins şutul lui Petrila.

Craiovenii au replicat și au înscris prin Adrian Rus, care a plasat mingea cu capul în poarta alb-vișiniilor. S-a întâmplat undeva în minutul 29. Câteva minute mai târziu, în minutul 35, Paşcanu a reușit să salveze de pe linia porţii mingea trimisă de Carlos Mora.

Meciul s-a încheiat cu schimbarea liderului

Fotbal Superliga. Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, în partea a doua a meciului. Kramer a marcat un gol cu o lovitură de cap, în minutul 74.

Apoi, Băsceanu a trimis pe lângă poartă în al patrulea minut al prelungirilor. Un minut mai mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu. Echipa de arbitraj a consultat camera VAR și a decis să acorde 11 metri.

În timp ce Rădoi a plecat spre vestiare, Nsimba a transformat sigur . Universitatea Craiova a salvat un punct, pe teren propriu, și a încheiat la egalitate, 2-2, cu Rapid.

După acest rezultat, Rapid a trecut pe primul loc al ierarhiei din fotbal Superliga, cu 32 de puncte. Pe locul secund se situează FC Botoşani, cu 31 de puncte. Universitatea Craiova ocupă poziția a treia, cu 29 de puncte.

Caseta tehnică a meciului de fotbal Superliga

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk (Mekvabishvili 85), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 85), T. Băluţă, Cicâldău (Samuel Teles 84), Bancu – Al Hamlawi (Etim 85), Baiaram (Nsimba 71). Antrenor: Mirel Rădoi

Rapid București: Aioani – Cr. Manea (Braun 54), Paşcanu (Leo Bolgado 69), Kramer, Onea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, T. Christensen, Petrila (D. Ciobotariu 81) – Koljic (Baroan 81). Antrenor: Constantin Gâlcă

Cartonaşe galbene: A. Creţu 66, Romanchuk 73, Houri 90+3, Băsceanu 90+7 / Kramer 61

Arbitri: Marcel Bîrsan – Valentin Avram, Imre-Laszlo Bucsi; Al patrulea oficial: Iulian Dima; Arbitri VAR: Florin Andrei – Valentin Porumbel

Observatori: Nicolae Grigorescu – CCA, Eduard Alexandru – LPF