Schimbare majoră în cariera lui Radu Drăgușin. Românul este curtat de un important club italian (Presa)

Schimbare majoră în cariera lui Radu Drăgușin. Românul este curtat de un important club italian (Presa)

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 16:34
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Paul Terry
Cuprins
  1. Radu Drăgușin ar putea juca în Italia
  2. AS Roma, interesată de român

Radu Drăgușin, fundașul echipei echipei engleze Tottenham Hotspur ar putea ajunge în Italia, conform La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia. Un important club din Serie A este interesat de român

Prezentat drept un mare succes, la momentul încheierii contractului, transferul fundașului român la Tottenham Hotspur nu a fost chiar cea mai bună opțiune din cariera sa. Radu Drăgușin a stat mai mult pe bancă, fie din cauza unor evoluții nefericite, fie din cauza unor accidentări. El a revenit, de curând, în lotul lui Tottenham, la zece luni după accidentarea gravă suferită la genunchi.

Drăgușin a fost rezervă neutilizată în meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu, de londonezi în faţa lui Liverpool, scor 1-2, în Premier League.

Or, în condițiile în care șansele de a prinde prima echipă sunt destul de reduse, este normal ca fotbalistul să caute să facă o schimbare.

Iar acest lucru s-ar părea că este pe cale să se petreacă, dacă dăm crezare jurnaliștilor italieni. Aceștia susțin că fundașul român ar putea evolua pentru gruparea italiană AS Roma.

AS Roma ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa şi Juventus. Radu Drăgușin, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare. Potrivit jurnaliștilor, antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al românului. Pe de altă parte, fotbalistul este tentat să revină în Italia pentru a-şi relansa cariera.

Roma este hotărâtă să-şi întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie. Romanii au ca obiectiv calificarea în Liga Campionilor în acest sezon. În acest context, conform sursei citate, „giallorossi” intenționează să transfere patru jucători. Ar fi vorba despre doi atacanți, Giacomo Raspadori şi Joshua Zirkzee, un fundaş central, care ar putea fi Drăguşin, şi, eventual, un mijlocaş central.

După Crăciun, reprezentanții Romei vor relua discuţiile cu conducerea lui Atletico Madrid. Ei vor încerca să ajungă la un acord pentru revenirea lui Raspadori în Italia. În ceea ce-l priveşte pe Zirkzee, romanii insistă asupra unui împrumut cu opţiune de cumpărare. Pe de altă parte, însă,  echipa olandezului, Manchester United, nu este deplin convinsă să se despartă de acesta în iarnă.

Pentru mijlocul terenului, Roma și l-ar dori pe Morten Frendrup de la Genoa, grupare patronată de Dan Şucu. Cele două cluburi ar putea discuta despre un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un mare admirator al promiţătorului mijlocaş italian.

