Șefa sportului românesc, despre cazul Simonei Halep: „Soarta ei nu mai depinde de ea” / Tenismena noastră nu are altă șansă în afară de a aștepta

Simona Halep este în continuare suspendată din tenis, după ce acum mai bine de un an a fost găsită dopată cu Roxadustat la US Open 2022. Sportiva noastră încă așteaptă o decizie din partea Sport Resolutions, după ce a fost audiată. Deși nu a mai jucat într-un meci oficial de mai bine de un an, tenismena .

Ce spune președinta Agenției Naționale pentru Sport despre cazul Simonei Halep

În cadrul unei conferințe de presă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat miercuri, 30 august, că singurul lucru pe care trebuie să-l facă Simona Halep este .

După părerea ei, un astfel de jucător de tenis, cu o asemenea carieră în spate, nu i-ar fi trecut vreodată „prin cap” să se dopeze, mai ales că sportivii sunt supuși des testelor antidoping.

„Nu are altă variantă, soarta ei nu mai depinde de ea, stă în mâna aceste agenţii care chiar nu înţeleg de ce întârzie atâta. A avut timp la dispoziţie să spună da sau nu. M-am întâlnit cu Simona acum aproape nicio lună, când am revenit de la Paris. Suntem alături de ea toţi cei care ştim ce înseamnă sportul de performanţă, dar din păcate un avem cum să o ajutăm”, a declarat Elisabeta Lipă.

Șefa sportului românesc susține că îi este dificil să se pronunțe în cazul Simonei Halep.

„ să cred că… să ajungă la un nivel atât de mare şi să folosească nişte substanţe care nu ştiu cât te pot ajuta… Nu pot să cred să-ţi treacă măcar prin cap să foloseşti aşa ceva la acest nivel. Sunt foarte multe controale, de controale n-ai cum să scapi. Sportivii parcă zici că sunt nişte infractori care au greşit cu ceva, li se bate la uşă la 6 dimineeaţa ca să fie controlaţi”, a mai adăugat președinta Agenției Naționale pentru Sport, potrivit .