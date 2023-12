Semifinala tenismenei care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea de la US Open, întreruptă zeci de minute de activiștii de climă. Un protestatar și-a lipit picioarele de podea (FOTO, VIDEO)

Semifinala de la US Open dintre Coco Gauff și Karolina Muchova a fost întreruptă de protestatarii de climă în debutul celui de-al doilea set, iar unul dintre ei și-a lipit picioarele de podea în tribunele Stadionului Arthur Ashe, relatează .

Semifinală de la US Open, întreruptă zeci de minute de activiștii de mediu

Gauff conducea cu 1-0 la seturi și servea în actul secund, când jocul a fost întrerupt de gălăgia din zona superioară a arenei.

Tenismenele au început să privească spre tribune, iar echipele de securitate s-au îndreptat către zona din care provenea zgomotul.

Climate protesters interrupted the tennis match between Coco Gauff & Karolina Muchova tonight. They were forced to stop play. — EnvirosTakingLs (@EnvirosTakingLs)

Doi protestatari au fost ridicați de ofițerii Poliției din New York (NYPD). Un al treilea a fost încătușat, însă își lipise picioarele de podea, așa că a fost nevoie de intervenția medicilor.

Situația a fost remediată după circa 49 de minute, timp în care cele două jucătoare se duseseră la cabine.

Ceilalți spectatori prezenți pe Stadionul Arthur Ashe au început să scandeze „dați-i afară!”.

Cei trei protestatari militau împotriva combustibililor fosili, după cum sugerează imaginile care circulă pe rețelele sociale.

The first US Open women’s singles semifinal between Coco Gauff and Karolina Muchova has been interrupted by anti-fossil fuel activists during the second set READ: — Sportstar (@sportstarweb)

Asociația americană de tenis spune că în total a fost vorba despre patru protestatari și că aceștia au fost luați în custodie de NYPD. Oficialii au confirmat că unul dintre ei își lipise picioarele de podeaua arenei.

A man sticked his feet with the best glue on the marked. He and two other people interrupted the Gauff-Muchova game for 1/2 hour. — Clay (@_claymagazine)

Pe teren, semifinala a fost câștigată de Coco Gauff, scor 6-4 / 7-5. Amintim că adversara sa, Karolina Muchova, este cea care pe Sorana Cîrstea în sferturile competiției.

În marea finală, Coco Gauff o va întâlni pe Aryna Sabalenka, care a trecut de Madison Keys, scor 0-6 / 7-6 / 7-6.