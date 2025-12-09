B1 Inregistrari!
Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online

Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online

09 dec. 2025, 17:28
Cuprins
  1. Setările pentru joc responsabil
  2. Autentificare în doi pași
  3. Auto-excludere
  4. Perioadă de pauză
  5. Istoricul pariurilor jucate

Casele de pariuri și cazinourile au făcut pasul către mediul online, iar odată cu trecerea timpului acestea au investit tot mai mult în platformele lor online.

Astăzi, acestea sunt mai dezvoltate decât oricând și oferă condiții tot mai bune de joc, condiții de care utilizatorii se bucură pe deplin.

Cu toate acestea, puțini sunt utilizatorii care cunosc toate setările pe care casele de pariuri online le pun la dispoziția lor, chiar dacă ele se pot dovedi a fi de foarte mare ajutor.

Iată care sunt setările utile pe care și tu ar trebui să le folosești la casele de pariuri online:

Setările pentru joc responsabil

Nu putem începe cu alte setări decât cu cele pentru joc responsabil, iar asta deoarece acestea se pot dovedi a fi un aliat de foarte mare încredere atunci când îți propui să te bucuri de pariuri sportive fără a te expune riscurilor.

Mai precis, există posibilitatea de a impune limite precum:

  • Limite pentru efectuarea depunerilor. Ai posibilitatea de a stabili o sumă maximă pe care să o poți depune zilnic, săptămânal sau lunar;
  • Limite pentru mizele jucate. Ai posibilitatea de a restricționa miza maximă pe care o poți include pe biletul tău;
  • Limitarea timpului petrecut pe site. Există inclusiv posibilitatea de a stabili o limită maximă de timp pe care o poți petrece pe site-ul unei case de pariuri sau a unui cazinou online. Vei primi notificări și chiar poți cere restricționarea accesului după o anumită limită de timp.

Toate aceste setări și limite pentru joc responsabil reprezintă un real ajutor pentru toți jucătorii care își propun să fie responsabili.

Este important să alegi un operator care îți oferă astfel de limite.

Pe site-ul GambleZone găsești recomandări de cazinouri online și case de pariuri online, așa că sigur vei găsi acolo operatorul potrivit pentru tine (operatori aprobați ONJN).

Autentificare în doi pași

O altă funcție pe care trebuie să o cauți la toate casele de pariuri și la toate cazinourile la care alegi să joci este cea de autentificare în 2 pași.

Securitatea trebuie să reprezinte o prioritate pentru tine și totodată este important să iei toate măsurile necesare pentru a te putea bucura de condiții optime de siguranță.

În acest sens, este util ca inclusiv casa de pariuri să îți ofere o mână de ajutor.

O setare utilă pe care o vei găsi la unele case de pariuri de pe internet precum și la unele cazinouri este cea de autentificare în doi pași.

Cu alte cuvinte, nu va fi suficient să folosești doar parola pentru a te autentifica în cont ci totodată vei putea primi un cod pe mail sau prin SMS, iar abia mai apoi te vei autentifica pe platformă.

Este o setare foarte utilă deoarece scade riscul de a-ți pierde accesul la cont, în contextul în care numărul de persoane rău intenționate este într-o continuă creștere.

Auto-excludere

Casele de pariuri îți oferă multe instrumente la care poți apela atunci când vrei să fii responsabil, iar dacă totuși nu reușești să îți îndeplinești obiectivul de a fi responsabil, atunci există anumite măsuri pe care le poți lua.

Auto-excluderea reprezintă un exemplu bun în acest sens.

Dacă simți că ai pierdut controlul asupra propriilor decizii și mai ales dacă simți că apare dependența pentru pariuri sportive și pentru jocuri de noroc, auto-excluderea este o setare pe care trebuie să o ai în vedere.

Aceasta îți permite să îți restricționezi accesul la cont, astfel încât să poți sta departe de pariuri și de jocuri de noroc, iar în acest fel vei beneficia de timpul necesar și de libertatea de a-ți reveni.

Perioadă de pauză

Poate că nu mereu este necesară funcția de auto-excludere, ci doar ai nevoie de o pauză nu foarte lungă de timp.

În acest caz, anumite case de pariuri vin în întâmpinarea utilizatorilor cu o funcție foarte utilă și anume este funcția care îți permite să iei o pauză.

Ai posibilitatea de a solicita o perioadă de pauză care poate fi de la 24 de ore până la 7 zile. Este o perioadă de răgaz, timp în care poți conștientiza situația în care te afli și totodată vei putea lua măsurile necesare pentru a rezolva acea problemă.

Istoricul pariurilor jucate

Nu este neapărat o setare, ci mai degrabă o secțiune pe care o vei găsi la casele de pariuri online de top, însă ea este de mare ajutor, așa că merită să o ai în vedere.

Mai precis, casele de pariuri îți oferă o perspectivă clară asupra istoricului pariurilor jucate, inclusiv date despre totalul mizelor jucate și chiar despre câștigurile obținute de-a lungul timpului.

Este important să ai în vedere o astfel de perspectivă, deoarece ea te poate ajuta să iei decizii inspirate atunci când sunt necesare.

Totodată, ai putea avea în vedere crearea unui jurnal al pariurilor jucate, astfel încât în baza informațiilor notate de-a lungul timpului să poți corecta stilul de joc și totodată pentru a ști în ce situație te afli.

