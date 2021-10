Simona Halep, declarații tari după meciul care i-a făcut pe comentatorii străini să strige „ăsta e ritmul Halep”. Ce a spus despre victoria cu Gabriela Ruse de la Transylvania Open (VIDEO)

Simona Halep a învins-o categoric pe Gabriela Ruse și s-a calificat în sferturile Transylvania Open, iar la finalul duelului a declarat că visează să câștige turneul WTA de la Cluj-Napoca, unde se simte de fiecare dată „ca acasă”. Fostul lider mondial spune că a scăpat de frica post-accidentare și că duelul 100% românesc de miercuri a fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea pe terenul de tenis.

Simona Halep, declarații tari după victoria cu Gabriela Ruse din șaisprezecimile Transylvania Open

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire. Azi am servit cel mai bine de la revenire, poate nici înainte nu serveam atât de puternic. Returul a fost de asemenea foarte bun… Cu siguranţă a fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea după accidentare. Am scăpat de frica de după accidentare. La început îmi era frică să alerg, îmi era frică să fac opririle de care am nevoie atunci când joc pe hard. Dar acum nu mă mai gândesc la asta şi se vede cred. Mă duc fără niciun gând negativ spre minge, alerg după fiecare. Chiar pot să spun că parcă nici nu existat acea accidentare. Am reuşit să elimin tot negativul, toată teama, acum mă simt bine. Şi faptul că pot să fac tot ce vreau pe teren îmi dă o linişte foarte mare. Simt că progresez de la zi de zi. Nu am un obiectiv anume, vreau doar să fiu 100% la începutul anului viitor”, a spus Simona Halep într-o conferință online, după victoria cu Gabriela Ruse, transmite Agerpres.

Simona Halep spune că a simțit publicul aproape chiar dacă fanii nu au putut intra în sala de la Cluj-Napoca din cauza restricțiilor de protecție sanitară.

„M-am simțit foarte bine, venind din nou la Cluj, e o bucurie, de fiecare dată am jucat poate cel mai bun tenis al meu aici, și la Fed Cup și de fiecare dată. Chiar dacă nu avem public, i-am simțit aproape de mine de când am venit”, a adăugat dubla-câștigătoare de Grand Slam. Duelul a fost urmărit și de Emma Răducanu, care va lupta împotriva Anei Bogdan pentru calificarea în sferturi. Britanica a trecut de primul meci de la Cluj-Napoca, iar la finalul partidei a transmis și un mesaj în limba română. Prestația Simonei Halep a fost apreciată și de comentatorii străini, conform videoclipurilor postate pe pagina de Instagram a WTA, care le-a arătat urmăritorilor două dintre loviturile cu care a impresionat miercuri. „Acesta e ritmul Halep”, a spus unul dintre comentatori, în limba engleză („That`s the Halep pace”).