Simona Halep, mesaj războinic la plecarea spre Australia: „Visul meu este să ajung din nou în Top 10” / Ce turnee are programate în luna ianuarie

„Am experienţa plecărilor în această perioadă şi nu-mi este greu, e ok să plec acum. (…) O să joc cele trei turnee pentru că anul acesta nu am jucat prea mult. Vreau să încep să simt meciurile oficiale. Aşteptări am pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire, dar în tenis niciodată nu se ştie. Aşa că voi merge acolo cu încredere şi ce va fi, va fi. Fizic şi psihic sunt foarte bine”, a mai spus Simona Halep înainte să se îmbarce către Melbourne.

În 2021, un an marcat de accidentarea la gambă, Simona Halep a părăsit Top 10 mondial după șapte ani între primele zece jucătoare ale lumii. Ea a terminat anul pe locul 20.

Totuși, tot Simona Halep a reușit și lovitura anului în tenisul feminin, pentru a doua oară în carieră.