Simona Halep, primele declarații după divorțul de Toni Iuruc. Dubla-câștigătoare de Grand Slam recunoaște că s-a judecat prea aspru: „Îmi spuneam că sunt proastă” (VIDEO)

Simona Halep, locul 9 mondial în tenisul feminin, a oferit un prim interviu după și le-a oferit urmăritorilor săi sfaturi prețioase pentru o mentalitate sănătoasă.

Nu vă judecați, este recomandarea fostului lider WTA, care recunoaște că a avut momente când gândirea negativistă o apăsa „greu”.

„Iar sfatul meu pentru toată lumea este să nu vă judecați, deoarece dacă vă judecați, nu puteți evolua la nivel maxim. Îmi spuneam că nu sunt suficient de bună, că pot pierde ușor în fața acestei fete dacă joc așa, deci credeam că joc prost, că nu contează că muncesc din greu, nu voi obține niciodată ce îmi doresc, cum ar fi marile titluri, eram negativistă, gen pe teren obișnuiam să spun că sunt proastă pentru că am ratat o minge ușoară, deci chestii de genul.

Apăsau greu la acel moment și cred că oricând în viață ar apăsa greu dacă îți vorbești astfel, așa că am schimbat asta și am devenit mai relaxată și mai acceptabilă pentru mine”, a declarat Simona Halep, pe platforma Top Court.

