Simona Halep și-a aflat prima adversară la simplu în 2022. Drumul către Australian Open, primul Grand Slam al anului, începe la Melbourne Summert Set 1

Simona Halep și-a aflat prima adversară pe care o va întâlni în 2022 în circuitul de simplu. În runda inaugurală de la Melbourne Summer Set 1, unul dintre turneele care prefațează Australian Open, fostul lider mondial din tenisul feminin își va măsura forțele cu Destanee Aiava, jucătoare pe care a mai întâlnit-o o singură dată, tot pe tărâm australian.

Prima adversară la simplu în 2022 pentru Simona Halep este Destanee Aiava (#316 WTA, Australia)

Clasată în prezent pe locul 316 mondial în ierarhia WTA, Destanee Aiava vine din calificări, acolo unde s-a impus în minimum de seturi cu mult mai slab cotata Taylah Preston și Qiang Wang, locul 104.

Simona Halep a mai jucat o singură dată împotriva lui Destanee Aiava. S-a întâmplat în 2018, la Australian Open, când fostul lider WTA a câștigat în minimum de seturi, într-o partidă în care singurele emoții au fost provocate de problemele pe care le-a avut la gleznă, scor final 7-6 / 6-1.

Ora partidei urmează să fie anunțată de organizatori.

Dacă trece de sportiva din Australia, Simona Halep ar putea s-o întâlnească în turul II pe mai tânara sa compatrioată Gabriela Ruse – peste care a dat și la Transylvania Open, când a reușit lovitura anului 2021 în tenisul feminin.

În marja turneelor de la Antipozi, Simona Halep a oferit o serie de declarații pentru presa australiană, context în care a vorbit și despre despărțirea de Darren Cahill. Cei doi au întrerupt definitiv colaborarea în luna septembrie, după șase ani în care fostul lider mondial din tenisul feminin a atins apogeul carierei.

Simona Halep: „Visul meu este să ajung din nou în Top 10”

Înainte să plece spre Australia, Simona Halep a spus că visează să revină în Top 10 WTA. La ora actuală, ea este abia pe locul 20 mondial.

„Nu pot să spun ca în alţi ani că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită fizic şi psihic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în Top 10. (…) O să joc cele trei turnee pentru că anul acesta nu am jucat prea mult. Vreau să încep să simt meciurile oficiale. Aşteptări am pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire, dar în tenis niciodată nu se ştie. Aşa că voi merge acolo cu încredere şi ce va fi, va fi. Fizic şi psihic sunt foarte bine”, spunea Simona Halep pe Aeroportul Otopeni, citată de Digisport.ro.