Sorana Cîrstea, vacanță binemeritată, după ce a anunțat că sezonul de tenis 2023 s-a încheiat pentru ea. Ce destinație de vis a ales (FOTO)

a decis să-și ia o pauză de la tenis, cel puțin pentru restul anului. După un sezon de succes, sportiva se bucură acum de o vacanță bine meritată.

Sorana Cîrstea, vacanță de vis în Finlanda

În sezonul rece, mulți aleg destinații exotice, dar Sorana Cîrstea nu se teme de frig. A anunțat că sezonul de tenis 2023 s-a încheiat pentru ea și a plecat în vacanță. Acum, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare româncă în WTA.

„Sezonul de tenis 2023 s-a terminat pentru mine. A adus momente uimitoare, amintiri frumoase, meciuri dure și multe emoții atât pozitive, cât și provocatoare. Ca întotdeauna, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin!”, a scris Sorana Cîrstea, pe Facebook.

să-și rezerve finalul anului 2023 pentru călătorii și relaxare, alegând să viziteze Finlanda. Aici, a fost impresionată de peisajele unice, unde soarele strălucește aproape permanent în timpul verii, oferind imagini uimitoare, scrie .

„Mă potrivesc cu harta din spate? Trecere ireală în Cercul Polar”, a scris Sorana în dreptul unei fotografii din Finlanda.

Fanii au reacționat imediat la postările sportivei

Având în minte sărbătorile de iarnă și amintindu-și de zăpezile din România de altădată, Sorana Cîrstea s-a îndreptat către o locație cu totul aparte. „Îți mulțumesc, Finlanda, pentru o vacanță frumoasă”, a scris Sorana Cîrstea.

Reacțiile online ale utilizatorilor nu au întârziat să apară: „Ce peisaj frumos. Bucură-te / La noi în țară încă nu este așa ceva/ În Finlanda ești în vacanță să te relaxezi. Vacanță plăcută/ Sărbători binemeritate, ce an! V-am susținut pe toti în acest an minunat. Abia aștept 2024/ Potrivire perfectă cu harta. Am fost și eu acolo/ Mi-au plăcut pozele tale de iarnă. Să ai un timp minunat”, au fost doar o parte din reacțiile utilizatorior.