Spectacol inedit la Riyadh: Al-Hilal & Al-Nassr – PSG 4-5. Ronaldo, Messi și Mbappe, printre marcatori

All Star Riyadh, alcătuită din jucătorii celor de la Al-Hilal și Al Nassr, și Paris Saint-Germain au oferit un spectacol de forbal de cel mai înalt nivel, joi seară, la Riyadh.

Francezii s-au impus cu 5-4 (2-2), însă au evoluat o oră în inferioritatea numerică și au irosit și o lovitură de la 11 metri.

Min. 90+5: Final de partidă!

Min. 90+4: GOOLLL Al-Hilal& Al Nassr! Talisca prinde un șut fantastic, din marginea careului, plasat extraordinar, și îl învinge pe Donnarumma.

Min. 90: O nouă șansă pentru saudiți! Carillo șutează cu efect din marginea careului, dar mingea trece puțin peste poarta lui Donnarumma.

Min. 78: GOOOLLL PSG! Hugo Ekitike înscrie la capătul unui sprint fantastic, încheiat cu un șut puternic, la colțul lung.

Min. 75: Carillo primește de la Talisca, dar mingea trece paralele cu poarta lui Donnarumma.

Min. 67: Talisca încearcă un șut la colțul scurt, dar Donnarumma reține.

Min. 63: Schimbări și la PSG: ies Neymar, Mbappe și Messi, intră Zaire-Emery, Ekitike și Kari.

Min. 61: Schimbare la Al Hillal&Al Nassr: iese Cristiano Ronaldo, intră Pereira.

Min. 60: GOOOLLL PSG! Kylian Mbappe reușește să marcheze de la punctul cu var. Francezii, din nou în avantaj.

Min. 56: GOOOLLL Al-Hilal&Al Nassr! Jang Hyun-Soo se înalță la corner și lovește perfect balonul cu capul, de lângă Ramos. Nicio șansă pentru Navas.

Min. 53: GOOOLLL PSG! Ramos înscrie simplu, după o fază de excepție reușită de Mbappe.

Sergio Ramos’s GOAL ⚽️🇪🇸

Mbappé with his second assist! 🇫🇷💫

— PSG Report (@PSG_Report)