Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 10 etape

După primele 10 runde ale sezonului, pretendentele la titlu din acest sezon al SuperLigii sunt altele decât să-ar fi așteptat suporterii. Universitatea Craiova este lider în clasament, chiar dacă tocmai a suferit primul eșec din actuala stagiune, fiind urmată de Botoșani, Dinamo, Rapid și FC Argeș.

Pe de altă parte, FCSB și CFR Cluj, echipe care au dominat competiția în ultimele două decenii, se luptă să-și revină după un start sub așteptări, într-un sezon care promite să fie unul dintre cele mai imprevizibile din istorie.

Potrivit , Universitatea Craiova @ (cotă 2), Rapid (cotă 3.75), FCSB (cotă 5.50) și Dinamo (cotă 13) sunt favoritele momentului la casele de pariuri.

Universitatea Craiova

Chiar dacă au bifat prima înfrângere a sezonului la Galați, 0-1 cu Oțelul, oltenii sunt lideri după 10 etape (23p). Echipa lui Mirel Rădoi a avut un start impresionant, bifând 7 victorii, 2 remize și o singură înfrângere, iar pe propriul teren a câștigat toate cele 5 meciuri disputate. Craiova are și avantajul moral al calificării în grupele UEFA Conference League, care le oferă un plus de vizibilitate și ceva experiență europeană. În sezonul trecut, clubul a terminat pe podium, iar acum pare să fi găsit consistența necesară pentru o cursă de titlu. Suporterii din Bănie trăiesc cu sentimentul că acesta ar putea fi sezonul mult așteptat.

FCSB

Startul FCSB-ului a fost surprinzător de slab: o singură victorie în 10 meciuri și multiple sincope care au adus echipa la un total de doar 7 puncte. În preliminariile Champions League, formația a părăsit competiția devreme, ceea ce a accentuat presiunea asupra lotului și a conducerii. Deși lotul rămâne valoros, iar istoria recentă o plasează mereu printre pretendente, momentul actual ridică semne serioase de întrebare. Problemele de constanță și forma scăzută a unor jucători-cheie au complicat startul. Totuși, tradiția și calitatea individuală pot menține echipa în cursa pentru primele locuri, dacă urmează o revenire rapidă.

Rapid București

Rapidiștii au suferit primul eșec din acest sezon în ultima etapă, pierzând duelul cu Hermannstadt în Giulești în minutele de prelungiri, scor 1-2, după ce au condus cu 1-0. Cu toate acestea, Rapid se află la egalitate de puncte cu celelalte 3 echipe de pe locul secund și arată o maturitate tactică superioară față de sezonul trecut, atunci când a oscilat în rezultate. Dacă ritmul se menține, Rapid se poate poziționa serios ca rival principal pentru Craiova. Este unul dintre puținele cluburi care dau dovadă de stabilitate în acest sezon.

Dinamo

Dinamo ține pasul cu plutonul fruntaș, aflându-se la egalitate de puncte cu Rapid (19) și a închis etapa a 10-a cu o remiză contra Farului, după ce câștigase cu 3-0 la Ploiești în runda precedentă. În acest start de sezon, echipa a dat dovadă atât de o condiție fizică bună, reușind să câștige mai multe meciuri în repriza secundă, cât și de un joc defensive excelent, fiind formația care a primit cele mai puține șuturi pe poartă din actuala stagiune (8). Totodată, stabilitatea de pe bancă tehnică nu face decât să contribuie la această formă bună: Zeljko Kopic și Florentin Petre tocmai au refuzat o ofertă din țările arabe. Parcursul din acest sezon marchează o schimbare de paradigmă pentru echipa din Ștefan cel Mare, care în ultimii ani s-a zbătut cu problemele financiare și administrative.