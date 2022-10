Tenismena ucraineană Dayana Yastremska, extrem de emoționată după victoria dramatică de la Transylvania Open: „A fost foarte greu să mă concentrez”

Tenisemna ucraineană Dayana Yastremska a fost protagonista unei reveniri impresionante în primul tur al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, iar la finalul confruntării a susținut un discurs emoționant, mulțumindu-le românilor pentru sprijinul acordat în contextul războiului lansat de Rusia.

Condusă cu 5-2 în decisiv de Tamara Korpatsch (27 de ani, 98 WTA), Dayana Yastremska (22 de ani, 94 WTA) a întors dramatic soarta partidei, cu adversara sa având două mingi de meci, și a închis duelul după aproape două ore și 20 de minute de joc, scor 6-3 / 4-6 / 7-5.

Dayana Yastremska: Atunci când a început războiul, am scăpat din Ucraina, cu sora mea, prin România

Tânăra ucraineană le-a mulțumit românilor pentru sprijin și s-a arătat extrem de emoționată când a venit vorba despre din Ucraina, potrivit .

„Cred că este prima mea victorie din ultimele opt turnee, sunt foarte bucuroasă. Nici nu am realizat că adversara mea a avut două mingi de meci. M-am pierdut în meci și probabil că asta m-a ajutat. Îmi place terenul, a fost bine pentru mine să joc aici, dar nu a fost o zi ușoară pentru mine, pentru că am văzut știrile de dimineață.

Am văzut atacurile cu rachete. Ceea ce se întâmplă acum este teribil. Știrile m-au afectat negativ și a fost foarte greu să mă concentrez. Când am venit pe teren am încerc să dau totul.

Îmi place să foarte mult să joc în România pentru că, atunci când a început războiul, am scăpat din Ucraina, cu sora mea, prin România. Oamenii ne-au primit foarte bine, așa că am primit foarte mult sprijin din partea românilor când a început războiul. Este o plăcere să joc aici. Vă mulțumesc”, a spus Yastremska la finalul meciului.