Terenuri de baschet inedite, amplasate în diverse locații din lume

Baschetul este un sport care are peste 600 de milioane de practicanți la nivel mondial. Jucătorii din NBA sunt adesea incluși în topul celor mai bine plătiți sportivi din lume. Acest sport este un fenomen în SUA, Europa și Asia, motiv pentru care este practicat chiar și în condiții inedite.

Interesul pentru baschet este foarte ridicat în numeroase țări, finalele NBA de anul trecut fiind urmărite, la nivel global, de peste 17,8 milioane de oameni. În plus, baschetul este al treilea sport în topul preferințelor amatorilor de pariuri sportive, după fotbal și tenis.

În timpul fiecărui sezon, se fac zilnic zeci, poate sute de mii de pariuri pe cele mai tari competiții din baschet dar și pe ligi mai puțin cunoscute. În secțiunea baschetul este prezent cu numeroase evenimente, alături de fotbal, tenis, hochei pe gheață și alte sporturi mai puțin populare.

Așadar, nu încape îndoială că baschetul este un sport extrem de iubit în întreaga lume, fiind practicat și în condiții inedite. Te invităm să descoperi câteva terenuri de baschet care ies în evidență:

Orange Functional (New York, SUA)

este de-a dreptul inedit. Nu există doar un coș de baschet, ci peste 20 amplasate pe un singur stâlp. Practic, poate fi considerat și o operă de artă. A fost creat de artistul Alexandre Arrechea, care a vrut să aducă un omagiu acestui sport. Se poate spune că este potrivit și pentru cei care nu se pricep prea bine la baschet, deoarece e greu să ratezi când arunci, din moment ce sunt peste 20 de coșuri în care mingea poate intra.

Venice Beach Basketball Court (California, SUA)

Acest teren de baschet nu ar ieși neapărat în evidență, dar are o particularitate importantă. Aici poți vedea constant jucând baschet celebrități și chiar . Mulți actori au fost zăriți aruncând la coș de-a lungul timpului. În plus, peisajul este de-a dreptul mirific. Se află lângă cea mai cunoscută plajă din California, iar în spate se află și câțiva palmieri.

Giannis Antetokounmpo Mural Basketball Court (Grecia)

Giannis Antetokounmpo este cel mai cunoscut jucător de baschet din Grecia, iar acest teren se află în cartierul Sepolia din Atena. Acest teren a fost creat ca un omagiu adus lui Giannis, între blocurile în care a început să bată pentru prima dată mingea. În plus, terenul are un mural cu chipul lui Giannis Antetokounmpo. Per total, este o experiență inedită să joci baschet într-un loc atât de important.

Terenul de baschet din Isafjordur (Islanda)

Situată în vestul Islandei, Isafjordur este una dintre cele mai frumoase localități din această țară. Este înconjurată de munți și fiorduri și e recunoscută pentru hiking și pentru că pot fi văzute balene în zonă. Totuși, aici se află și un teren de baschet spectaculos, care are o priveliște către munții superbi din regiune.

Școala de baschet din Qaqortoq (Groenlanda)

Groenlanda nu este recunoscută pentru faptul că ar fi o zonă în care se practică sport, dar chiar și așa aici există o școală de baschet. Decorul este cât se poate de idilic, iar în spatele terenului se află renumitele case colorate din lemn. Per total, experiența de a juca baschet în unul dintre cele mai izolate locuri din lume este ceva deosebit. Desigur, nu este tocmai un loc turistic, deoarece are alte lucruri de oferit mai interesante pentru vizitatori.

Acestea sunt cinci dintre terenurile de baschet din toată lumea. La nivel mondial sunt disponibile peste 70 de mii de terenuri de baschet, însă aproape toate sunt în formatul clasic. Totuși, este ceva inedit să practici baschet în decoruri cu peisaj natural special ori în locuri în care și-au început carierele sportivi recunoscuți la nivel mondial.