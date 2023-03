Toni Kroos, mesaj dur pentru producătorii de echipamente: „E o mare porcărie”

Toni Kroos, unul dintre artizanii din istoria recentă a lui Real Madrid, a transmis un mesaj tranșant către producătorii de echipamente, în cadrul unui podcast, și susține că tricourile cu guler nu sunt potrivite pentru fotbal.

Ce le-a transmis Toni Kroos producătorilor de echipamente și care a fost tricoul său preferat

Într-o serie de afirmații făcute la „Einfach mal luppen”, podcast-ul pe care îl realizează alături de fratele său, mijlocașul lui Real Madrid i-a criticat pe producătorii care le fac fotbaliștilor tricouri cu guler, cum este și cazul echipei sale în acest sezon, transmite .

„În sezonul acesta avem și guler. Un tricou polo nu este un tricou de fotbal. Asta e pentru toți producătorii: e o mare porcărie! Tricourile cu guler nu sunt bune, sunt incomode și nu arată bine deloc. Și mai ai și doi nasturi acolo sus. Mai lipsește doar să mai adauge câțiva nasturi și deja ne pun să jucăm în cămașă, sau ce? Nu e frumos”, a declarat Toni Kroos.

Tricoul preferat al fotbalistului german, spune el, a fost cel purtat de Real Madrid în sezonul 2019/20.

„A fost, de departe, cel mai frumos tricou în care am jucat vreodată. Adevărul e că un an de zile mi-am zis: trebuie să câștigăm un titlu cu acest tricou. Dacă nu câștigăm un titlu cu acest tricou, e o obrăznicie absolută și o lipsă de respect față de tricou. Slavă Domnului, la final am fost campioni. Uneori, nici măcar nu voiam să îl schimb. Voiam să îl iau acasă, deși aveam deja 60, pentru că știam că la un moment dat îmi vor fi luate”, a mai spus Toni Kroos.