„Uită-te la mine, purcelule!”. Scandal cu insulte la turneul de la Stuttgart (VIDEO)

Pe italianul Fabio Fognini l-au lăsat nervii în primul tur al turneului de la Stuttgart, pe măsură ce pierdea partida în fața francezului Corentin Moutet. După ce a fost învins, Fabio chiar l-a insultat pe Corentin.

În primul tur al turneului de la Stuttgart, Corentin Moutet (26 de ani, 91 ATP) l-a învins pe Fabio Fognini (38 de ani, 117 ATP), scor 6-4, 6-7(3), 6-3, scrie

Italianul a fost nervos încă din timpul meciului, când a avut mai multe ieșiri și chiar și-a rupt racheta.

La final, cei doi și-au strâns mâna la fileu, însă strângerea a durat ceva, timp în care a existat un schimb de replici.

Spicy handshake 🌶️ wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿

