ULTIMA ORĂ: Răzvan Burleanu a fost reales la conducerea FRF. Este la al patrulea mandat le Federația Română de Fotbal. Scandal mare la Adunarea Generală

Răzvan Burleanu a obținut al 4-lea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal. Acesta a fost reales de Adunarea generală și va rămâne în fruntea FRF până cel puțin în 2030.

Răzvan Burleanu, reales cu scandal

Răzvan Burleanu a ajuns la în fruntea în 2014 și va rămâne acolo cel puțin până în 2030. Șeful fotbalului românesc a obținut astăzi al 4-lea mandat în fruntea instituției, în urma Adunării Generale care a avut loc la Casa Fotbalului, la care au participat reprezentanții a 263 de membri afiliați (din 275).

Singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu a fost Ilie Drăgan, care nu a reușit să convingă electoratul fidel actualei conduceri. În urma numărării voturilor, victoria lui Burleanu a fost una zdrobitoare: acesta a obținut 258 de voturi, iar Drăgan doar 5. Un vot a fost anulat.

Adunarea Generală a fost marcată de un mare scandal provocat de Ilie Drăgan. Înaintea începerii procesului de vot, acesta se afla la etaj și a izbucnit când a auzit că nu va fi lăsat să-și țină discursul de dinaintea scrutinului, acuzând și că din locul în care se afla se putea vedea cu cine votează fiecare membru, ceea ce încalcă principiile votului secret.

„Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu. Acesta nu e un vot secret. Eu voi pleca din sală după ce voi avea discursul meu, dacă nu se iau măsuri. Ştiţi principiul votului secret?

Astea sunt alegeri. Nu mă lăsați să țin discursul! Acum se votează pentru președinte, așa? Credeam că este pentru Comitetul Executiv. Nu se poate face așa ceva!”, a strigat Drăgan.

După ce nu a avut câștig de cauză în fața Adunării Generale, constracandidatul lui Răzvan Burleanu s-a îndreptat către presă.

„Nu este normal ca un candidat la FRF să nu poată să vorbească. Să i se pună pumnul în gură. Cineva s-a ridicat și a propus acest aspect la vot, însă nu există așa ceva în regulament.

Putem să comparăm ce s-a întâmplat acum cu ce se întâmplă în alte țări în care există dictatură. Burleanu a mințit pe toată lumea. Știau că am dovezi și de-asta nu m-au lăsat.”, a declarat Ilie Drăgan, citat de jurnaliștii de la .