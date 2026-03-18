ULTIMA ORĂ: Răzvan Burleanu a fost reales la conducerea FRF. Este la al patrulea mandat le Federația Română de Fotbal. Scandal mare la Adunarea Generală

18 mart. 2026, 14:47
Răzvan Burleanu / Sport Pictures, Hepta
Cuprins
  1. Răzvan Burleanu, reales cu scandal
  2. Controversa celor patru mandate

Răzvan Burleanu a obținut al 4-lea mandat de președinte al Federației Române de Fotbal. Acesta a fost reales de Adunarea generală și va rămâne în fruntea FRF până cel puțin în 2030.

Răzvan Burleanu, reales cu scandal

Răzvan Burleanu a ajuns la în fruntea Federației Române de fotbal în 2014 și va rămâne acolo cel puțin până în 2030. Șeful fotbalului românesc a obținut astăzi al 4-lea mandat în fruntea instituției, în urma Adunării Generale care a avut loc la Casa Fotbalului, la care au participat reprezentanții a 263 de membri afiliați (din 275).

Singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu a fost Ilie Drăgan, care nu a reușit să convingă electoratul fidel actualei conduceri. În urma numărării voturilor, victoria lui Burleanu a fost una zdrobitoare: acesta a obținut 258 de voturi, iar Drăgan doar 5. Un vot a fost anulat.

Adunarea Generală a fost marcată de un mare scandal provocat de Ilie Drăgan. Înaintea începerii procesului de vot, acesta se afla la etaj și a izbucnit când a auzit că nu va fi lăsat să-și țină discursul de dinaintea scrutinului, acuzând și că din locul în care se afla se putea vedea cu cine votează fiecare membru, ceea ce încalcă principiile votului secret.

„Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu. Acesta nu e un vot secret. Eu voi pleca din sală după ce voi avea discursul meu, dacă nu se iau măsuri. Ştiţi principiul votului secret?

Astea sunt alegeri. Nu mă lăsați să țin discursul! Acum se votează pentru președinte, așa? Credeam că este pentru Comitetul Executiv. Nu se poate face așa ceva!”, a strigat Drăgan.

După ce nu a avut câștig de cauză în fața Adunării Generale, constracandidatul lui Răzvan Burleanu s-a îndreptat către presă.

„Nu este normal ca un candidat la FRF să nu poată să vorbească. Să i se pună pumnul în gură. Cineva s-a ridicat și a propus acest aspect la vot, însă nu există așa ceva în regulament.
Putem să comparăm ce s-a întâmplat acum cu ce se întâmplă în alte țări în care există dictatură. Burleanu a mințit pe toată lumea. Știau că am dovezi și de-asta nu m-au lăsat.”, a declarat Ilie Drăgan, citat de jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor.

Controversa celor patru mandate

Candidatura lui Burleanu a stârnit controverse și chiar o contestație depusă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de contracandidatul său, Ilie Drăgan, pe motiv că statutul FRF permite doar trei mandate pentru președinte.

În discursul ținut în fața membrilor Adunării Generale, Răzvan Burleanu a arătat că norma, introdusă în 2014 chiar la propunea sa, nu se aplică pentru actualul șef al Federației, ci pentru persoana care îi va succede.

„Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite, fiindcă limita de mandate, pe care am stabilit-o împreună, se aplică doar pentru viitor. Fie vorba între noi, suntem singura structură sportivă națională cu o limită de mandate, ci pentru că mă bucur de încrederea voastră și pentru că îmi place să câștigăm împreună”, a arătat el.

TAS a respins inițial, în procedură de urgență, contestația, pentru ca alegerile să poată avea loc, urmând să decidă ulterior dacă realegerea lui Burleanu este legală.

Citește și...
Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”
Sport
Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
Sport
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
Momente dificile pentru Dan Petrescu! A ajuns de urgență pe masa de operație. Ultimele detalii despre starea antrenorului
Sport
Momente dificile pentru Dan Petrescu! A ajuns de urgență pe masa de operație. Ultimele detalii despre starea antrenorului
Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
Sport
Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
Sport
Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
Comentatori TV jigniți de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid. Când crezi că dacă ai bani ai și dreptul să jignești. Varianta feminină a lui Gigi Becali
Sport
Comentatori TV jigniți de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid. Când crezi că dacă ai bani ai și dreptul să jignești. Varianta feminină a lui Gigi Becali
Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
Sport
Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”
Sport
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
Sport
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Politică
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
