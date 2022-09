Veste mare pentru Simona Halep după divorțul de Toni Iuruc / Ce se întâmplă cu tenismena

Simona Halep s-a despărțit joi, oficial, de Toni Iuruc, cel care îi fusese soț în ultimul an, după ce relația lor nu a mai funcționat. Proaspăt eliminată de la US Open, Halep a revenit în țară și ieri , părând împăcată cu decizia pe care a luat-o.

Chiar dacă a traversat o perioadă mai agitată, sportiva din Constanța are și un motiv de bucurie. Aceasta nu va coborî sub locul 10 în clasamentul WTA, deși a fost eliminată în primul tur la US Open, de ucraineanca Daria Snigur, iar poziția sa era pusă în pericol.

Halep rămâne în Top 10 și după US Open

Halep s-a aflat pe locul 7 WTA la începutul turneului de la New York și, în funcție de alte rezultate obținute, ar fi putut ieși din zona primelor zece poziții.

Însă, indiferent de rezultatul care se va înregistra în ultimul act al competiției, în meciul dintre Iga Swiatek și Ons Jabeur, Halep va rămâne pe poziția a noua în clasamentul mondial, scrie .

Simona Halep și Toni Iuruc par fericiți cu decizia luată

nu a părut afectată de divorț, iar la ieșirea de la notar a ignorat complet întrebările jurnaliștilor prezenți la fața locului.

La rândul său, fostul soț, Toni Iuruc, era la fel de relaxat și de binedispus. Întrebat despre motivele divorțului, acesta a preferat să răspundă într-un mod ironic. „Eliminarea din turul 1 de la US Open. Nu comentez nimic”, le-a spus Toni Iuruc jurnaliștilor.