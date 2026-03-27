Acasa » Știri Locale » Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 08:55
Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Accident grav în județul Dâmbovița
  2. Mai mulți elevi au fost răniți

Un accident grav s-a produs, în această dimineață, vineri, 27 martie, pe o șosea din localitatea Tărtășești, județul Dâmbovița. Un autocamion a intat în coliziune cu un microbuz școlar, provocând rănirea a trei copii

Accident grav în județul Dâmbovița

Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie, a informat ISU Dâmboviţa, după ce un accident grav, între un autocamion și un microbuz școlar s-a produs în această dimineață. Potrivit autorităților, impactul s-a produs pe raza localității Tărtăşeşti și a implicat mai multe persoane, dat fiind că microbuzul transporta elevi. Trei copii au fost răniți la cap, potrivit informațiilor de la fața locului.

„În această dimineaţă, în jurul orei 07:49 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, au transmis reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Odată activat planul de intervenție, la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Pentru gestionarea situaţiei intervin 11 echipaje SMURD, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple, precum şi un punct medical avansat. Au fost trimise şi cinci ambulanţe din Serviciul de Ambulanţă Judeţean și un elicopter SMURD.

Paramedicii realizează la acest moment triajul victimelor, acordând primul ajutor la fața locului. Urmează să se stabilească care dintre pacienți necesită transport de urgență la spital. Se pare că patru elevi au fost răniți în impact.

Mai mulți elevi au fost răniți

Poliția rutieră a transis că acest accident grav s-a produs în jurul orei 8.00. Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la un impact violent între microbuzul în care se aflau copiii și un ansamblu de vehicule (TIR).

„Din primele date, pe raza localităţii Tărtăşeşti s-ar fi produs o coliziune între un microbuz şcolar şi un ansamblu de vehicule. În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Traficul a fost oprit pe sensul de drum către municipiul Târgoviște. Polițiștii dirijează vehiculele pe alte trasee, astfel încât să facă loc accesul autospecialelor de intervenție. Lucrătorii Serviciului Rutier Dâmbovița au demarat măsurătorile specifice la fața locului și fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat și care au fost cauzele accidentului.

„Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00”,arată Centrul Infotrafic.

Citește și...
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Știri Locale
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Știri Locale
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Eveniment
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
Știri Locale
Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
Elevii din Bihor au refuzat să intre la ore când în clasă a apărut directorul acuzat de pedofilie
Știri Locale
Elevii din Bihor au refuzat să intre la ore când în clasă a apărut directorul acuzat de pedofilie
O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă
Știri Locale
O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
Știri Locale
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
O asistenta medicală din Vaslui a murit la scurt timp după tura de noapte
Știri Locale
O asistenta medicală din Vaslui a murit la scurt timp după tura de noapte
Nou caz de cruzime asupra animalelor: Doi adolescenți din Călărași s-au filmat în timp ce omorau doi pui de căței
Știri Locale
Nou caz de cruzime asupra animalelor: Doi adolescenți din Călărași s-au filmat în timp ce omorau doi pui de căței
Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital
Eveniment
Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital
15:50 - Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după
15:21 - ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
15:09 - Sorin Grindeanu anunță că nu e lăsat de partid să îl mai susțină pe Bolojan. Ce i-au transmis PSD-iștii din Oltenia că ar trebui să facă
14:55 - UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
14:47 - Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
14:30 - Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
14:29 - Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
14:06 - Modificări la plata amenzilor și criteriile pentru restituirea permisului după ordonanța din februarie 2026
14:05 - Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
13:52 - Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online