Un preot dintr-o comună de lângă municipiul Dej, județul Cluj, a fost pus sub acuzare pentru , după ce și-a tracasat fosta amantă. Autoritățile au emis un pe numele său și i-au montat o brățară de monitorizare.

Preot în conflict cu Dumnezeu

a încălcat porunca a 7-a chiar în același timp în care pretindea că-l slujește pe Dumnezeu. Timp de patru ani el a avut o relație extraconjugală cu o tănără studentă. Povestea a ajuns în instanță, însă, fiind poate și o pedeapsă a Tatălui Ceresc, nemulțumit de felul în care era slujit de un biet preot.

Bărbatul a fost acuzat că a hărțuit-o și-a amenințat fosta amantă după ce aceasta a hotărât să-l părăsească. Situația a fost dezvăluită publicului larg de femeie, în fața judecătorilor. Potrivit mărturiei sale, la început cei doi amanți au ținut relația ascunsă, dat fiind că bărbatul era căsătorit. Ușor, ușor, pe măsură ce trecea vremea, amantul în sutană a devenit din ce în ce mai posesiv și a încercat să-i controleze viața.

Victima a povestit că bărbatul a început s-o urmărească și de foarte multe ori i-a supravegheat blocul în care locuiește. Acest lucru a făcut-o să-și pună întrebări cu privire la ceea ce avea să urmeze. Mai ales că studenta se aștepta la o relație deschisă, fără complicații.

Tot mai gelos preotul a amenințat că o va distruge și că zilele ei sunt numărate. De asemenea, a venit la ea, la facultate și a lovit-o pentru că a refuzat să-și șteargă contul de Facebook.

Studenta a decis să pună punct relației toxice

Văzând că un preot nu este întotdeauna așa cum popovăduiește la slujba de duminică, un om tolerant, frica lui Dumnezeu, tânăra a decis să pună capăt relației. Simțind că lațul se strânge tot mai mult, în jurul ei, deși nu avea nici o obligație față de bărbat, i-a cerut să se despartă și să încheie amantlâcul, potrivit Observatornews.ro.

În momentul acesta, individul a luat foc, iar orice învățătură sfântă i-a dispărut din minte. A început să o hărțuiască și să o amenințe. I-a pus și un dispozitiv de urmărire GPS pe autoturism pentru a putea să-i urmărească deplasările.

În aceste condiții tânăra a cerut un ordin de protecție pentru hărțuire. Iar j au decis să i-l acorde după ce i-au aflat povestea. Preotul a primit interdicție să se mai apropie de ea și de locuința ei, la o distanță mai mică de 100 de metri. Ordinul de restricție are valabilitatea pentru șase luni.

De asemenea, omul bisericii a fost obligat să poarte și o brățară de monitorizare.