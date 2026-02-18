B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire

Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 16:36
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Sursa Foto: Facebook
Cuprins
  1. Preot în conflict cu Dumnezeu
  2. Studenta a decis să pună punct relației toxice

Un preot dintr-o comună de lângă municipiul Dej, județul Cluj, a fost pus sub acuzare pentru hărțuire, după ce și-a tracasat fosta amantă. Autoritățile au emis un ordin de protecție pe numele său și i-au montat o brățară de monitorizare.

Preot în conflict cu Dumnezeu

Omul Bisericii a încălcat porunca a 7-a chiar în același timp în care pretindea că-l slujește pe Dumnezeu. Timp de patru ani el a avut o relație extraconjugală cu o tănără studentă. Povestea a ajuns în instanță, însă, fiind poate și o pedeapsă a Tatălui Ceresc, nemulțumit de felul în care era slujit de un biet preot.

Bărbatul a fost acuzat că a hărțuit-o și-a amenințat fosta amantă după ce aceasta a hotărât să-l părăsească. Situația a fost dezvăluită publicului larg de femeie, în fața judecătorilor. Potrivit mărturiei sale, la început cei doi amanți au ținut relația ascunsă, dat fiind că bărbatul era căsătorit. Ușor, ușor, pe măsură ce trecea vremea, amantul în sutană a devenit din ce în ce mai posesiv și a încercat să-i controleze viața.

Victima a povestit că bărbatul a început s-o urmărească și de foarte multe ori i-a supravegheat blocul în care locuiește. Acest lucru a făcut-o să-și pună întrebări cu privire la ceea ce avea să urmeze. Mai ales că studenta se aștepta la o relație deschisă, fără complicații.

Tot mai gelos preotul a amenințat că o va distruge și că zilele ei sunt numărate. De asemenea, a venit la ea, la facultate și a lovit-o pentru că a refuzat să-și șteargă contul de Facebook.

Studenta a decis să pună punct relației toxice

Văzând că un preot nu este întotdeauna așa cum popovăduiește la slujba de duminică, un om tolerant, frica lui Dumnezeu, tânăra a decis să pună capăt relației. Simțind că lațul se strânge tot mai mult, în jurul ei, deși nu avea nici o obligație față de bărbat, i-a cerut să se despartă și să încheie amantlâcul, potrivit Observatornews.ro.

În momentul acesta, individul a luat foc, iar orice învățătură sfântă i-a dispărut din minte. A început să o hărțuiască și să o amenințe. I-a pus și un dispozitiv de urmărire GPS pe autoturism pentru a putea să-i urmărească deplasările.

În aceste condiții tânăra a cerut un ordin de protecție pentru hărțuire. Iar judecătorii au decis să i-l acorde după ce i-au aflat povestea. Preotul a primit interdicție să se mai apropie de ea și de locuința ei, la o distanță mai mică de 100 de metri. Ordinul de restricție are valabilitatea pentru șase luni.

De asemenea, omul bisericii a fost obligat să poarte și o brățară de monitorizare.

Tags:
Citește și...
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Știri Locale
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Știri Locale
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Știri Locale
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Știri Locale
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
Știri Locale
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Știri Locale
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Știri Locale
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Știri Locale
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Știri Locale
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Ultima oră
12:45 - Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
12:38 - Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
12:25 - Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
12:23 - Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
12:18 - Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
12:10 - Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)
11:44 - Scrisul lui Michelangelo, readus la viață: Vatican și Microsoft îl transformă într-un font digital
11:41 - Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
11:39 - Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
11:11 - IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri