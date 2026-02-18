B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane

Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 21:22
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Captură video B1 TV

Inundații în județul Argeș, în orașul Costești, unde topirea bruscă a zăpezii a provocat creșterea nivelului apei într-un lac. Cota de siguranță a fost depășită iar apa s-a revărsat către zonele locuite aflate în proximitate.

Inundații în orașul Costești

Pompierii intervin miercuri seară în oraşul Costeşti, unde apa unui lac a crecut peste nivelul de siguranță și a inundat o locuință din oraș. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, s-a dispus evacuarea mai multor localnici aflați în pericol. Aceste inundații sunt provocate de creșterea nivelului apei peste cota de siguranță.

„Apa a inundat curtea unei gospodării, fiind afectate spaţiile exterioare, iar pompierii intervin cu motopompe pentru evacuarea apei acumulate. Ca şi măsură de siguranţă, din imobil au fost evacuate preventiv opt persoane”, se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Anterior, oficialii ISU au transmis că pompierii intervin cu mai multe motopompe pentru a evacua surplusul de apă, pentru a evita un dezastru. La fața locului acționează pompieri din detaşamentele din Piteşti şi Bradu, precum şi cei de la Garda de Intervenţie Topoloveni.

„Ca urmare a topirii zăpezii, nivelul apei unui lac din oraşul Costeşti a depăşit cota normală de retenţie, existând pericol de revărsare către zonele locuite din apropiere”, se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Știre în curs de actualizare. 

Tags:
Citește și...
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Știri Locale
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Știri Locale
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Știri Locale
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Știri Locale
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
Știri Locale
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Știri Locale
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Știri Locale
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Știri Locale
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Știri Locale
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Ultima oră
10:00 - Milionar de 102 ani, răpit de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa
09:33 - Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)
09:20 - Summitul de la New Delhi: ONU și India cer o inteligență artificială sigură, accesibilă și incluzivă
09:11 - Elevii nu vor mai fi notați la fel ca până acum. Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă noile reguli
09:10 - Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
08:40 - Vremea, 19 februarie: vreme frumoasă în sud și vest, vânt și ninsori la munte
08:40 - VIRAL. Un bărbat a ieșit cu schiurile pe străzile din București (VIDEO)
08:31 - O vacanță la Paris a luat o turnură neașteptată. Surpriza uriașă trăită de o româncă la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” (VIDEO)
08:18 - Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
08:08 - Marco Rubio efectuează o vizită în Israel pe 28 februarie, în contextul negocierilor SUA-Iran