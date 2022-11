Câți bani câștigă un angajat Metrorex? Ion Rădoi: „Dacă mergem pe net, vă pot da o medie, unde duce cumva peste 5.000 de lei. Cei cu studii superioare câștigă mai mult”

Liderul suspendat al Uniunii Sindicatul Liber Metrou, Ion Rădoi, a declarat, luni seară, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că salariul mediu net al angajaților de la Metrorex este de 5.000 de lei.

Ion Rădoi a menționat, de asemena, și cât câștigă cei cu studii superioare.

Cât câștigă, în medie, un angajat Metrorex?

„Dacă mergem pe net, vă pot da o medie, unde duce cumva peste 5.000 de lei. Cei care au studii superioare, undeva spre 6.000 de lei”, a declarat, Ion Rădoi, luni seară, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”. Conform declarației acestuia, un conductor poate ajunge, mai exact, chiar și la 6.500 lei pe lună.

„Ca și călător, circuli 10 – 20 de minute, depinde de , dar să stai acolo 8 ore și să intervi pe aceste tuneluri, fără să vezi lumina zilei.

Plus că avem peste 800 de oameni care lucrează noapte de noapte. Dacă are ore pe care le lucrează la sfârșit de săptămână (un conductor – n.r.), de sărbători, plus orele de noapte, poate se ducă la peste 6.000, la 6.500 de lei”, a mai precizat Ion Rădoi în cadrul aceleiași emisiuni.

Cât câștigă un vatman la STB?

Tot în cadrul aceleiași emisiuni a vorbit și șeful STB, Adrian Criț, despre salariile angajaților. Acesta a declarat faptul că un angajat al societății poate câștiga net chiar și 8.000 de lei pe lună, luând în calcul salariul de încadrare plus orele suplimentare.

„Salariul de încadrare, plus sporurile, ne duceau în ianuarie către un venit net, minim, de 4.350 de lei pentru un conducător de vehicul. Vorbesc de conducători de autobuze, troleibuze, tramvaie. În condițiile în care se lucrează ore suplimentare, condițiile cresc. , potrivit legislației în vigoare (…) Au fost situații în care s-a ajuns și la 6.000 sau chiar 8.000 de lei pe lună”, a fost declarația acestuia în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.