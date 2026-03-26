B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 21:54
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce au decis autoritățile să interzică „păcănelele”
  2. Ce impact social și de siguranță au avut aceste activități
  3. Ce excepții și efecte economice sunt prevăzute

Decizie majoră la nivel local în municipiul Vaslui, unde consilierii au votat interzicerea majorității activităților de jocuri de noroc. Măsura vine după dezbateri intense și reflectă o schimbare de abordare în gestionarea acestui fenomen.

De ce au decis autoritățile să interzică „păcănelele”

Consiliul Local Vaslui a aprobat interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc de tip slot machine, cu anumite excepții prevăzute de lege. Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi favorabile, marcând un consens larg în rândul aleșilor locali.

Primarul Lucian Braniște, inițiatorul proiectului, a subliniat importanța momentului pentru comunitate. „Cred că este un moment important pentru comunitatea noastră prin această măsură pe care am supus-o atât dezbaterii publice în termen legal, atât unui dialog deschis în cadrul comisiilor de specialitate, cât şi în plen, unde nu interzicem nimănui să-şi spună punctul de vedere”, a declarat primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, iniţiatorul proiectului de hotărâre.

Autoritățile locale au invocat studii care indică efecte sociale negative asociate extinderii necontrolate a jocurilor de noroc. Printre acestea se numără dependența, dificultățile financiare și creșterea vulnerabilității în rândul unor categorii sociale.

Ce impact social și de siguranță au avut aceste activități

În documentația care a stat la baza deciziei sunt menționate și consecințele comportamentale și psihologice ale fenomenului. „Restricţionarea sau interzicerea acestor activităţi poate contribui la reducerea numărului de persoane implicate în comportamente antisociale sau infracţionale, la diminuarea incidenţei dependenţei şi a patologiilor asociate, depresie, anxietate, tendinţe suicidare, precum şi la scăderea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor ori violenţă domestică generate de pierderi financiare semnificative”, se arată în motivarea deciziei.

Datele prezentate arată că, între 2024 și 2025, au fost raportate 21 de incidente în sau în apropierea sălilor de jocuri. În urma acestora, au fost deschise dosare penale, aplicate sancțiuni și identificați inclusiv minori implicați în astfel de activități.

Psihologii prezenți la ședință au susținut măsura, subliniind riscurile dependenței și impactul asupra familiilor. În schimb, angajații din domeniu au cerut amânarea deciziei, invocând lipsa unei dezbateri suficiente și riscul pierderii locurilor de muncă.

Ce excepții și efecte economice sunt prevăzute

Hotărârea permite continuarea activității pentru operatorii care dețin autorizații valabile, dar doar până la expirarea acestora. Sunt exceptate jocurile loto tradiționale și pariurile sportive, care pot funcționa în baza reglementărilor locale, relatează stiripesurse.ro.

În municipiu există peste 50 de săli de jocuri de tip slot machine, iar închiderea acestora ar putea afecta peste 150 de angajați. Reprezentanții industriei avertizează asupra scăderii veniturilor la buget și a impactului asupra spațiilor comerciale.

Autoritățile au transmis că, pe viitor, ar putea analiza organizarea limitată a acestor activități, în zone strict reglementate. Decizia vine și în contextul noilor reguli naționale, care oferă administrațiilor locale un rol mai mare în autorizarea acestor activități.

Tags:
