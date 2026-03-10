O mașină de poliție s-a răsturnat după ce a fost implicată într-o cu un alt vehicul, pe DN 2 (E85), în . În urma impactului, un elev polițist, aflat în practică, a fost rănit ușor.

Mașină de poliție răsturnată pe DN 2

Un elev al școlii de poliție, în vârstă de 22 de an, aflat în practică a fost rănit uşor după ce mașina de poliție în care se afla s-a răsturnat pe în afara șoselei. Este vorba despre un accident rutier care s-a petrecut pe DN 2, pe raza unei localități din județul Vrancea. Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea autospeciala, aflată în misiune, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul.

„În accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 52 de ani, din comuna Păuneşti, şi o autospecială de poliţie în care se aflau doi poliţişti şi un elev de 22 de ani, aflat în practică. În urma evenimentului rutier, elevul a fost rănit uşor, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe raza comunei Rugineşti, în apropiere de municipiul Adjud. Ambele autovehicule se deplasau spre Focşani, iar la un moment dat autoturismul condus de șoferiță a virat la stânga. Mașina a intrat în coliziune cu autospeciala de poliție pe care a răsturnat-o în afara șoselei.

Ambii şoferi au fost testaţi alcoolscop, rezultatul fiind negativ. Chiar și așa, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă.

Doi polițiști au fost implicați într-un alt accident

Un accident similar a avut loc zilele trecute, pe 5 martie, pe raza localității Călugăreni, în județul Giurgiu. Doi de poliţie fost transportaţi la spital după ce autospeciala cu care se deplasau a fost implicată într-un accident rutier. Mașina de poliție, care circula cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, a fost acroșată de un alt autovehicul și aruncată de pe șosea.

„În această seară, pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, în afara localităţii Călugăreni, pe sensul de mers către Bucureşti, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localităţii Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroşat o autospecială de poliţie, aflată în mers, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune”, se arată într-un comunicat de presă emis de .

Potrivit sursei citate, echipajul de poliție circula regulamentar și a făcut semn conducătorului auto să oprească. Acesta nu a respectat indicațiile pe care le-a primit și așa s-a ajuns la accident. Polițiștii au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.