Minune în lumea medicală! O femeie a născut doi copii, care s-au dezvoltat în utere separate. Cazul este unic în România

Lumea medicală a fost „zguduită” de o minune. O femeie dat naștere unor , complet sănătoși, dar care s-au dezvoltat în utere separate, în . Acest caz este singular în România, iar la nivel global există numai 7 astfel de cazuri. De acum, al 8-lea caz este înregistrat în România.

Luminița, femeia în vârstă de 44 de ani, a devenit mămică, deși medicii nu i-au nicio șansă. După ani de zile în care „Nu puteți avea copii” era replica de bază pe care o auzea în cabinetele medicale, miracolul a venit în viața Luminiței. Anomalia de care suferă femeia se numește „uter didelf”, iar șansele unei sarcini sunt minime în astfel de situații.

Totuși, Claudiu și Cătălin, cei doi micuți, au dorit mai mult ca orice să vină pe lume și să lumineze viața mamei lor. Chiar dacă doctorii nu i-au dat șanse, Luminița nu a încetat niciodată să spere.

„Am fost nevoită să aud de atâtea ori că nu voi putea deveni mamă, dar ceva în mine nu se resemnase”, a spus Luminița, potrivit

„Este cea mai mare binecuvântare pe care o poate da Dumnezeu unui părinte. Probabilitatea ca o femeie să rămână însărcinată simultan în ambele utere este comparabilă cu câștigarea marelui premiu la loto”, a declarat Luminița la Prima TV.

Ce spune medicul care a monitorizat sarcina

Prof. Dr. Răzvan Ciortea este medicul care a monitorizat sarcina Luminiței și s-a declarat uluit de miracolul care s-a întâmplat.

„Am reușit să mergem cu sarcina aceasta până aproape de termen, ceea ce este o performanță. Nu există protocoale clare pentru astfel de cazuri, ceea ce face acest succes medical cu atât mai valoros. Riscul de avort ajunge până la 50-60%. Riscul de naștere prematură urcă și mai mult de atât. Fiecare zi și fiecare săptămână pe care o adăugam era un mare bonus. Când era la 28-29 de săptămâni, nu speram că o să ajungem la 36 de săptămâni. Când am ajus la 32 de săptămâni, apoi la 34, am răsuflat oarecum ușurați și am reușit să prelungim până la 36 de săptămâni”, a declarat prof. dr. Răzvan Ciortea într-un interviu la Prima TV, conform aceleiași surse.