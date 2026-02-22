Din cauza incidentului și a problemelor de sănătate apărute, familia a fost nevoită să își încheie vacanța mai devreme decât avea în plan.

„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că „nu e murdărie”, minimalizând problema.

Menționăm clar: plosnițele nu au legătură directă cu ideea de , ci cu lipsa unor tratamente și verificări corespunzătoare. Iar când problema este localizată la pat, locul în care turiștii dorm, situația devine gravă.”, a mai transmis familia de turiști.