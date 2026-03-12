B1 Inregistrari!
Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase

Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase

Iulia Petcu
12 mart. 2026, 21:15
Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase
Catedrala Mântuirii Neamului. Sursa foto: Catedrala Națională / Facebook
Cuprins
  1. De ce nu va fi deschisă Catedrala Națională de Paște
  2. Ce evenimente religioase vor avea loc la Catedrala Națională
  3. Ce lucrări mai trebuie finalizate în interiorul catedralei

Patriarhia Română a anunțat schimbări importante privind organizarea slujbelor din perioada Paștelui. Deși inițial se luase în calcul deschiderea Catedralei Naționale pentru credincioși, planurile au fost modificate.

De ce nu va fi deschisă Catedrala Națională de Paște

Reprezentanții Patriarhiei Române au anunțat că deschiderea Catedralei Naționale pentru slujbele dedicate Învierii Domnului a fost anulată. Decizia a fost luată după ce echipele care lucrează la pictură au semnalat că activitatea lor nu poate continua în timpul slujbelor.

„Patriarhia Română precizează că slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului (Sfintele Paști) vor fi săvârșite la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Bucuriei din București.

De asemenea, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale și pe întreaga durată a acestora, Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbe sau vizitare, deoarece, în prezent, în interiorul acesteia se continuă execuția lucrărilor de pictură”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Ce evenimente religioase vor avea loc la Catedrala Națională

Chiar dacă interiorul catedralei rămâne închis, un eveniment religios va fi organizat pe esplanada din fața lăcașului de cult. Este vorba despre slujba din „Sâmbăta lui Lazăr”, programată pentru data de 4 aprilie 2026, relatează Capital.

„Numai slujba Vecerniei, care va preceda Procesiunea de Florii, va fi săvârșită în după-amiaza Sâmbetei lui Lazăr (4 aprilie 2026), începând cu ora 15.00, pe platoul situat în fața Catedralei Naționale. Procesiunea de Florii va începe la ora 16.00 de pe esplanada din fața Catedralei Naționale și va ajunge până la Catedrala Patriarhală istorică, pe Colina Patriarhiei”, se mai adaugă în comunicat.

Ce lucrări mai trebuie finalizate în interiorul catedralei

Lucrările de amenajare din interiorul Catedralei Naționale sunt încă în desfășurare, iar o parte semnificativă a suprafeței trebuie acoperită cu mozaic. Potrivit informațiilor transmise de Patriarhie, aproximativ 9.600 de metri pătrați de mozaic mai trebuie montați din totalul de 25.000 de metri pătrați prevăzuți în proiectul artistic.

În prezent, se lucrează la decorarea pereților verticali din pronaos și la completarea reprezentărilor dedicate noilor sfinți români, realizate pe pilaștrii acestei zone.

Totodată, la solicitarea Patriarhului Daniel a fost deschis un al doilea front de lucru în zona demisolului, unde este amenajat un paraclis de dimensiuni comparabile cu cele ale Catedralei din Timișoara.

