Ce automobile conduc șoferii din țările lumii: Mașinile Dacia au fost cele mai vândute în nu mai puțin de cinci piețe de pe glob

Potrivit mai multor statistici bazate pe date naționale privind înmatriculările și altor statistici de vânzări, vehiculele Dacia au fost cele mai populare în nu mai puțin de cinci țări ale lumii în anul 2021.

În două dintre țări, mașinile Dacia se vând însă sub marca Renault, potrivit profit.ro.

Ce automobile preferă locuitorii din țările lumii

marcă din Romania, cu modelul Logan. Cu toate acestea, clienții au preferat Dacia și în Maroc, unde Sandero a fost liderul pieței, precum și în Bulgaria, unde cel mai cumpărat automobil a fost Dacia Dokker, după cum arată statisticile realizate de Felipe Munoz.

Pe lângă aceste trei țări , Sandero a fost lider de piață în Columbia, unde este vândut sub marca Renault, iar Logan a fost lider de piață în Algeria, unde este vândut sub marca Renault Symbol, în ciuda faptului că este fabricat în România, la Mioveni, și este expediat sub formă de SKD-uri pentru a fi asamblat în Alger.

Toyota este producătorul auto cu și în 2021, cu 32 de țări în care modelele sale au preluat conducerea. Fie că vorbim despre Corolla, una dintre cele mai populare mașini din lume , fie despre Land Cruiser sau Hilux , Japonia continuă să dețină primul loc, potrivit sursei citate.

Pe locul doi s-a clasat Stellantis, un grup tânăr format prin fuziunea PSA și FCA, care pune astfel la un loc 14 mărci. Dintre acestea, Fiat a preluat conducerea în opt țări , demonstrând că este și cel mai popular brand din grup. Totodată, Hyundai-Kia este pe locul trei în 2021, depășind pentru prima dată VW și Renault. Doar vreo zece țări au un model Hyundai sau Kia, cel mai des întâlnit fiind Tucson sau Sportage, două SUV-uri înrudite.

VW a avut, la rândul său, nouă țări în care mărcile sale au reușit să fie cele mai vândute, de cele mai multe ori VW și în două cazuri, Skoda. De asemenea, Renault s-a remarcat în opt țări, Clio fiind cel mai popular model, iar Ford, Suzuki și Isuzu în timp ce Ford, Suzuki și Isuzu au ocupat fiecare primul loc în câte patru țări fiecare. Acest clasament a fost completat de Nissan, cu trei țări, și Tesla și Volvo, cu câte două țări.

Cel mai popular vehicul vândut în Emiratele Arabe Unite și Liban este Toyota Land Cruiser. Alte vehicule populare includ Ford F-150, liderul incontestabil în SUA, , care este popular în Elveția, Suzuki Alto, unul dintre cele mai mici vehicule, în Pakistan, Fiat 500 din Monaco sau San Marino și Honda N -Box, pe care mulți o consideră o veritabilă cutie de pantofi.