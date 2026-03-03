B1 Inregistrari!
Industria auto, în cădere liberă. S-au prăbușit vânzările de mașini, iar românii fug spre variante pe gaz

Industria auto, în cădere liberă. S-au prăbușit vânzările de mașini, iar românii fug spre variante pe gaz

Ana Beatrice
03 mart. 2026, 22:20
Industria auto, în cădere liberă. S-au prăbușit vânzările de mașini, iar românii fug spre variante pe gaz
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce îi determină pe români să amâne achiziția unei mașini
  2. De unde vine blocajul din piața auto
  3. Cât de mult au crescut costurile pentru șoferi în ultimii ani

Industria auto se confruntă cu cea mai grea perioadă din ultimii ani, de la pandemia de Covid-19 până în prezent. Înmatriculările au scăzut pentru a doua lună la rând, iar cifrele confirmă un recul puternic al pieței. Tot mai mulți români aleg să amâne achizițiile importante.

Specialiștii pun această evoluție pe seama contextului economic instabil. Incertitudinea legată de venituri și de costul vieții îi face pe oameni mai rezervați. Ratele ridicate și prețurile în creștere cântăresc greu în decizia de cumpărare.

Scăderile se văd atât la autoturismele noi, cât și pe segmentul second-hand. În acest context, mulți clienți se orientează către variante mai accesibile, iar mașinile pe gaz devin o opțiune tot mai căutată datorită costurilor mai mici de utilizare.

Ce îi determină pe români să amâne achiziția unei mașini

Interesul pentru mașinile noi este în scădere vizibilă. În ianuarie, vânzările au fost mai mici cu o treime, iar în februarie declinul a ajuns la un sfert față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în primele două luni s-au vândut puțin peste 8.900 de autoturisme noi. Mulți români spun că bugetul nu le mai permite o astfel de investiție sau că preferă să aștepte vremuri mai stabile.

Nici piața second-hand nu traversează un moment mai bun. Deși rămâne opțiunea principală pentru cumpărători, cu peste 57.000 de mașini înmatriculate la început de an, segmentul a scăzut cu 6% comparativ cu anul trecut. Sunt cele mai slabe cifre înregistrate de la pandemia de Covid-19 încoace.

„Noi avem un parc auto care stagnează la o vechime de 13 ani plus. Grosul vânzărilor rămân maşini second hand vechi”, a transmis un analist de piață auto, notează observatornews.ro.

Totodată, majorarea taxelor și a impozitelor, pe fondul unui context economic global tensionat, erodează puterea de cumpărare și încetinește vizibil dinamica pieței auto.

De unde vine blocajul din piața auto

Semnalele de încetinire sunt tot mai evidente, iar specialiștii vorbesc despre un cumul de factori care apasă asupra deciziilor de cumpărare. În perioade cu turbulențe economice, autoturismele, fiind achiziții costisitoare, sunt printre primele cheltuieli amânate. Reprezentanții constructorilor auto spun că prudența clienților este vizibilă și că ezitarea domină piața.

Incertitudinile economice, politice și internaționale îi fac pe mulți să stea în expectativă. Există cumpărători care preferă să aștepte reluarea programelor Rabla și Rabla Plus, sperând la condiții mai avantajoase. În același timp, evoluția conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu amplifică starea de nesiguranță. Toate aceste elemente se adună și frânează clar apetitul pentru investiții majore.

Cât de mult au crescut costurile pentru șoferi în ultimii ani

Prețul mașinilor a urcat cu peste 20% în ultimii cinci ani, iar diferența se simte direct în buzunarul cumpărătorilor. Nu doar achiziția este mai scumpă, ci și întreținerea, piesele și carburanții au ajuns la niveluri tot mai greu de suportat. Pentru mulți șoferi, mașina a devenit o cheltuială care apasă constant asupra bugetului.

Unii români spun deschis că noile taxe și impozite îi vor afecta și mai mult. În acest context, interesul se mută către variante mai accesibile. Tot mai mulți aleg autoturisme noi din gama low-cost, cu alimentare mixtă, benzină și GPL, pentru a reduce costurile lunare. De altfel, peste jumătate dintre modelele Logan, Sandero Stepway și Jogger vândute de Dacia sunt echipate cu astfel de motoare, semn clar că economia la pompă cântărește decisiv în alegerea finală.

