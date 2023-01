Google Maps nu mai este pe locul 1 în topul serviciilor de navigație folosite. Care este platforma care i-a luat locul

Un studiu efectuat recent a scos în evidență faptul că serviciul de navigație HERE a reușit să își învingă toți rivalii, inclusiv Google, TomTom și Mapbox.

Ediția acestui an a Location Platform Index plasează serviciul de navigație HERE pe primul loc. Analiștii au creat topul după două criterii principale: acoperirea și gradul de integritate al hărților. La fiecare categorie, HERE a obținut un scor mai bun decât concurenții săi.

Google Maps nu se mai află pe locul 1 în serviciile de navigație folosite

Atunci când vine vorba despre cât de complete sunt hărțile analizate, Omdia, prin studiul efectuat, a luat în calcul criterii precum date, , serviciile susținute de platformă și eficiența strategiei de monitorizare a companiei-mamă.

În urma analizării acestor criterii, HERE a obținut un scor general de 7,88 de puncte, urmat de Google cu un scor de 7,47 de puncte. Locul trei a fost adjudecat de platforma TomTom, cu un scor de 6,76 de puncte, în timp ce Mapbox a obținut 6,03 puncte și s-a clasat pe locul 4.

Cu ce se deosebește HERE de restul platformelor

HERE a reușit să se deosebească de restul platformelor de profil prin modul în care s-a integrat pe piața auto. Sotfware-ul său este deja utilizat de un număr din ce în ce mai mare de producători de automobile, iar compania-mamă încearcă să își extindă oferta cu soluții de trafic de nouă generație care se adresează nu doar companiilor, ci și agențiilor de transport și autorităților administrative ale orașelor.

Platforma este fruntașă în ceea ce privește colectarea datelor, ceea ce, în esență, oferă o acuratețe mai mare software-ului său. Omdia de siguranță pe care le propune, scrie promotor.ro.

În ceea ce privește Google Maps, analiza arată că aplicația este încă în urma rivalului HERE în privința parteneriatelor existente în industria auto. Punctele forte ale Google Maps sunt numărul uriaș de utilizatori, suportul pentru soluții avansate precum cele de crowdsourcing, actualizările regulate și modul în care integrează AI, AR și capabilitățile cloud dezvoltate de inginerii de la Google.