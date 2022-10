Impresiile unui pasionat despre Dacia Duster: „plastic peste tot”, „boxele sunt wow!”. Află ce consum a scos la un drum

Impresiile publicistului se referă la un model Prestige: „echipare de top, 1.5dCi de 115 cai si 260Nm, cutie manuala 6+1 trepte, 4×4, are AdBlue si cateva optionale, cum ar fi cotiera, keyless entry/go si niste USB-uri prin spate.”

„Stai bine in masina, pozitia la volan este buna, inalta. Parbrizul parca prea ingust. E lat dar ingust. Te obisnuiesti. Scaunele sunt bune, confortabile, mai bune decat iti poti imagina.”

Plastic peste tot. N-au ratat nimic. Macar volanul este din piele. Dar este un plastic dur, usor de curatat si rezistent in timp. Acelasi plastic il regasiti si pe masini nemtesti moderne, inclusiv Golf 8″ precizează noul posesor pentru site-ul amintit.

Boxele sunt „wow”. Dar consumul și cutia de viteze?

„Boxele sunt wow! Duduie muzica in masina asta. Sunt masini de 30-40k cu sisteme standard mai proaste decat asta de pe Duster.

Consumul pana acum e bun. Am scos un 7.3 prin oras in prima parte a zilei si un 8.6 mai tarziu. Masina se infinge, dar cutia de viteze este scurta si mesteci mult in ea. Treapta 1 este enervant de scurta si trebuie sa pleci cu a doua de pe loc. Asa zice si in carte.

Este antifonata bine, silentioasa prin oras. La drum lung n-am iesit inca.” relatează șoferul penru Arena IT.