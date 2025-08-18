B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români

Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români

Ana Maria
18 aug. 2025, 20:27
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Sursa foto: FReepik / @pvproductions

O noutate importantă pentru șoferii europeni. Cehia va introduce o limită de viteză de 150 km/h pe o porțiune de autostradă, dar numai în anumite condiții stricte.

Cuprins:

  • Pe ce tronson se aplică limita de 150 km/h
  • În ce condiții se poate circula cu 150 km/h
  • Când începe proiectul-pilot?
  • Va fi extinsă limita și pe alte drumuri
  • Ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează Cehia

Pe ce tronson se aplică limita de 150 km/h

Proiectul-pilot va fi implementat pe autostrada D3, între Tabor și Ceske Budejovice, pe o distanță de 50 km.

Autoritățile cehe au investit aproximativ 2,2 milioane de euro pentru instalarea a 42 de panouri electrice care vor afișa limitele de viteză în funcție de condițiile meteo și de trafic.

În ce condiții se poate circula cu 150 km/h

Șoferii vor putea rula cu 150 km/h doar atunci când:

  • vremea este bună,

  • carosabilul este uscat,

  • traficul este fluent.

Dacă plouă, este ceață sau carosabilul este acoperit cu gheață, limita scade automat la 130 km/h, cea standard pe majoritatea autostrăzilor din Europa, potrivit Click!.

Când începe proiectul-pilot?

Testul va fi lansat la finalul lunii septembrie. Scopul este de a observa modul în care șoferii reacționează și dacă această creștere a vitezei influențează siguranța rutieră.

Va fi extinsă limita și pe alte drumuri

Dacă rezultatele vor fi pozitive, Cehia intenționează să extindă limita de viteză de 150 km/h și pe alte autostrăzi moderne. Totuși, exemplul Austriei arată că proiecte similare pot fi controversate: între 2018 și 2020, limita mai mare a fost testată, dar a fost abandonată din cauza creșterii emisiilor de CO₂.

Ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează Cehia

Cei care vor ajunge pe autostrada D3 trebuie să fie atenți: limită de viteză de 150 km/h în Cehia este permisă doar pe tronsonul Tabor–Ceske Budejovice și numai în condiții optime de drum și vreme.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Auto
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Auto
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Auto
Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Auto
Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Auto
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti: „O singură chestie mi s-a părut dubioasă”
Greșeala banală care te lasă fără permisul de conducere: Ce prevede noul Cod Rutier 2025
Auto
Greșeala banală care te lasă fără permisul de conducere: Ce prevede noul Cod Rutier 2025
Codul Rutier 2025. Poate să staționeze o mașină cu motorul pornit?
Auto
Codul Rutier 2025. Poate să staționeze o mașină cu motorul pornit?
Lovitură grea pentru șoferii români. Guvernul ia în calcul o nouă taxă auto!
Auto
Lovitură grea pentru șoferii români. Guvernul ia în calcul o nouă taxă auto!
Tarifele RCA s-au scumpit cu aproape 20%. Asociațiile de transportatori acuză ASF și Guvernul Bolojan
Auto
Tarifele RCA s-au scumpit cu aproape 20%. Asociațiile de transportatori acuză ASF și Guvernul Bolojan
Șoferii sunt obligați să cunoască această regulă. Codul de pe permis ce restricționează dreptul de a conduce anumite vehicule
Auto
Șoferii sunt obligați să cunoască această regulă. Codul de pe permis ce restricționează dreptul de a conduce anumite vehicule
Ultima oră
21:15 - Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
20:59 - Reacția lui Donald Trump, când a văzut cum a venit îmbrăcat, de această dată, Volodimir Zelenski: „Așa i-am spus și eu” (VIDEO)
20:58 - Aproape jumătate de milion de firme inactive vor fi radiate sau obligate să revină în legalitate. Care este decizia Ministrului Finanțelor
20:41 - Bebe Cotimanis, dezvăluiri despre viața de tată! Cum a reacționat actorul când fiul lui a plecat de acasă
20:28 - Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
20:16 - LIVE Trump l-a primit pe Zelenski la Casa Albă. Trump: „Dacă totul merge bine azi, vom avea o trilaterală cu șanse rezonabile de a opri războiul” / Zelenski: „Trebuie să oprim războiul și avem nevoie de sprijinul americanilor și europenilor” (VIDEO)
20:12 - Mesajul surorii Teodorei Marcu, la aproape 3 luni de la moartea ei: „Nu e zi fără să ne gândim la tine”. Ce a mai transmis aceasta
20:01 - Terapia prin călătorie: cum ne pot ajuta călătoriile să avem o minte sănătoasă
19:59 - Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”
19:51 - Cum au furat 5 tineri peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier. Acum sunt anchetați pentru furt calificat în formă continuată