Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români

O noutate importantă pentru șoferii europeni. va introduce o limită de de 150 km/h pe o porțiune de autostradă, dar numai în anumite condiții stricte.

Cuprins:

Pe ce tronson se aplică limita de 150 km/h

În ce condiții se poate circula cu 150 km/h

Când începe proiectul-pilot?

Va fi extinsă limita și pe alte drumuri

Ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează Cehia

Pe ce tronson se aplică limita de 150 km/h

Proiectul-pilot va fi implementat pe autostrada D3, între Tabor și Ceske Budejovice, pe o distanță de 50 km.

Autoritățile cehe au investit aproximativ 2,2 milioane de euro pentru instalarea a 42 de panouri electrice care vor afișa limitele de viteză în funcție de condițiile meteo și de trafic.

În ce condiții se poate circula cu 150 km/h

Șoferii vor putea rula cu 150 km/h doar atunci când:

vremea este bună,

carosabilul este uscat,

traficul este fluent.

Dacă plouă, este ceață sau carosabilul este acoperit cu gheață, limita scade automat la 130 km/h, cea standard pe majoritatea autostrăzilor din Europa, potrivit .

Când începe proiectul-pilot?

Testul va fi lansat la finalul lunii septembrie. Scopul este de a observa modul în care șoferii reacționează și dacă această creștere a vitezei influențează siguranța rutieră.

Va fi extinsă limita și pe alte drumuri

Dacă rezultatele vor fi pozitive, Cehia intenționează să extindă limita de viteză de 150 km/h și pe alte autostrăzi moderne. Totuși, exemplul Austriei arată că proiecte similare pot fi controversate: între 2018 și 2020, limita mai mare a fost testată, dar a fost abandonată din cauza creșterii emisiilor de CO₂.

Ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează Cehia

Cei care vor ajunge pe autostrada D3 trebuie să fie atenți: limită de viteză de 150 km/h în Cehia este permisă doar pe tronsonul Tabor–Ceske Budejovice și numai în condiții optime de drum și vreme.