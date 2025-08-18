Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români

O noutate importantă pentru șoferii europeni. Cehia va introduce o limită de viteză de 150 km/h pe o porțiune de autostradă, dar numai în anumite condiții stricte.
Proiectul-pilot va fi implementat pe autostrada D3, între Tabor și Ceske Budejovice, pe o distanță de 50 km.
Autoritățile cehe au investit aproximativ 2,2 milioane de euro pentru instalarea a 42 de panouri electrice care vor afișa limitele de viteză în funcție de condițiile meteo și de trafic.
Șoferii vor putea rula cu 150 km/h doar atunci când:
vremea este bună,
carosabilul este uscat,
traficul este fluent.
Dacă plouă, este ceață sau carosabilul este acoperit cu gheață, limita scade automat la 130 km/h, cea standard pe majoritatea autostrăzilor din Europa, potrivit Click!.
Testul va fi lansat la finalul lunii septembrie. Scopul este de a observa modul în care șoferii reacționează și dacă această creștere a vitezei influențează siguranța rutieră.
Dacă rezultatele vor fi pozitive, Cehia intenționează să extindă limita de viteză de 150 km/h și pe alte autostrăzi moderne. Totuși, exemplul Austriei arată că proiecte similare pot fi controversate: între 2018 și 2020, limita mai mare a fost testată, dar a fost abandonată din cauza creșterii emisiilor de CO₂.
Cei care vor ajunge pe autostrada D3 trebuie să fie atenți: limită de viteză de 150 km/h în Cehia este permisă doar pe tronsonul Tabor–Ceske Budejovice și numai în condiții optime de drum și vreme.