Zapada pune probleme în trafic în mai multe zone. Poliția rutieră recomandă cauciucuri de iarnă

Zapada pune probleme în trafic în mai multe zone. Poliția rutieră recomandă cauciucuri de iarnă

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 20:48
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Traficul rutier se desfășoară cu dificultate
  2. Avertismentul poliției rutiere pentru Sibiu

Traficul rutier este îngreunat, duminică seara, în mai multe zone din județul Sibiu, din cauza ninsorii abundente. Poliția rutieră recomandă șoferilor să se informeze cu privire la condițiile meteo și să se doteze corespunzător.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate

Zăpada pune problemelor care se deplasează pe drumul judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu. Poliția rutieră a avertizat că traficul rutier se desfășoară cu dificultate, astfel că șoferii trebuie să-și ia toate măsurile de precauție. Potrivit unei informări de pe pagina de Facebook a Poliţiei Române, se acţionează cu utilaje de deszăpezire pentru curăţarea drumului.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic faptul că la această oră, DJ 106A, Răşinari – Păltiniş, traficul este îngreunat din cauza ninsorii”, anunţă Poliţia Sibiu.

În acest context, se recomandă șoferilor să se informeze din vreme cu privire la condițiile meteorologice din zonele în care își doresc să se deplaseze. De asemenea, autovehiculele trebuie echipate corespunzător pentru a face față condițiilor de trafic. În acest context, poliția rutieră atrage atenția că este necesară echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă.

„Recomandăm participanţilor la trafic să se informeze cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să se deplaseze şi să echipeze maşina corespunzător. Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante”, menţionează sursa citată.

Avertismentul poliției rutiere pentru Sibiu

Anterior, IPJ Sibiu a avertizat că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile riscă să devină alunecoase. Instituţia a precizat că echipajele de poliţie sunt prezente în teren pentru a monitoriza traficul rutier şi pentru a se asigura că circulaţia se desfăşoară în condiţii optime pe timpul fenomenelor meteo.

În acest context, autoritățile au emis o avertizare și mai multe recomandări pentru cei aflați în trafic:

  • Măriţi distanţa de siguranţă
  • Evitaţi manevrele bruşte
  • Conduceţi responsabil
  • Circulaţi cu prudenţă pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie!

Meteorologii au anunţat precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, dar şi ninsori slabe. Vremea de iarnă se va manifesta în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei. Vremea continuă să se răcească, iar în noaptea de duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării.

