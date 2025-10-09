Un nou studiu internațional arată că România este cea mai stresantă țară din lume pentru cei care vor să obțină permisul de conducere. Țara noastră a obținut cel mai mic scor din toate statele analizate, doar 2,38 din 10, la capitolul „învățarea șofatului”. Printre motivele principale se numără , traficul intens și numărul mare de accidente rutiere.

De ce este România în topul celor mai stresante țări pentru șoferi

Conform , România a fost evaluată pe patru dimensiuni-cheie: nivelul de congestionare a traficului, rata accidentelor mortale, calitatea infrastructurii rutiere şi densitatea vehiculelor. Datele arată o congestie medie aproape de 50%, o rată a deceselor rutiere de 9,6 la 100.000 de locuitori şi o evaluare a calităţii drumurilor de numai 2,96/100.

Aceste rezultate, combinate cu o densitate ridicată a vehiculelor, explică scorul slab la capitolul „învăţarea şofatului” şi poziţionarea României în fruntea clasamentului global al ţărilor considerate cele mai stresante pentru a învăţa să conduci, depăşind state precum Polonia şi Ungaria.

Cum se compară România cu alte țări europene

Deși România este cea mai stresantă țară pentru șoferii începători, alte state europene, precum Olanda, Norvegia și Finlanda, au obținut scoruri foarte bune datorită infrastructurii moderne și traficului bine organizat. În schimb, țările din Europa de Est continuă să se confrunte cu drumuri deteriorate, semnalizare deficitară și lipsa autostrăzilor, factori care cresc nivelul de stres și numărul accidentelor.

Ce pot face autoritățile pentru a reduce stresul șoferilor români

Specialiștii în siguranță rutieră susțin că soluția stă în investițiile constante în drumuri și în educația rutieră. Până atunci, România este cea mai stresantă țară nu doar pentru , ci și pentru cei cu experiență, care se confruntă zilnic cu trafic sufocant, șosele degradate și comportamente periculoase la volan. Pentru tinerii care învață să conducă, obținerea permisului auto devine o provocare majoră, nu doar din cauza examenului, ci și a condițiilor reale din trafic.