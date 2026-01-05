România a ajuns să depășească state precum Cehia, Danemarca și Croația la capitolul lungime totală a autostrăzilor. Dacă șantierele aflate acum în lucru vor fi finalizate conform planului, rețeaua de a țării va crește semnificativ rapid. În acest scenariu optimist, va ajunge să depășească Ungaria, Polonia, Elveția și Suedia la lungimea totală a rețelei rutiere.

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu rămâne una dezechilibrată. Raportată la suprafața țării, densitatea autostrăzilor din România este în continuare printre cele mai scăzute din Europa.

Poate România să țină pasul cu Europa în următorii ani

Rețeaua de autostrăzi a României a intrat într-o fază de expansiune accelerată. În prezent, aceasta a ajuns la 1.422 de kilometri deschiși circulației. Acest nivel permite să depășească deja state precum Cehia, Danemarca și Croația, potrivit datelor publicate de Profit.

Dezvoltarea nu se oprește aici. În prezent, peste 832 de kilometri de autostradă se află în diferite stadii de construcție. Dacă termenele contractuale vor fi respectate, rețeaua rutieră ar putea ajunge în următorii 3-4 ani la aproximativ 2.255 de kilometri funcționali. O asemenea performanță ar plasa România înaintea Suediei, Ungariei, Poloniei și Elveției, în condițiile menținerii ritmului actual.

Planurile pe termen lung sunt și mai ambițioase. Potrivit declarațiilor directorului general al , Cristian Pistol, planurile vizează o extindere semnificativă a infrastructurii rutiere. Astfel, până în 2030 ar urma să fie finalizați aproape 1.000 de kilometri suplimentari de drumuri de mare viteză. Astfel, rețeaua națională ar putea ajunge la circa 2.825 de kilometri, depășind inclusiv Olanda și Grecia.

La nivel european, lungimea totală a autostrăzilor se ridică la aproximativ 77.000 de kilometri. Spania deține cea mai extinsă rețea, urmată de Germania și Franța, în timp ce țări precum Luxemburg, Estonia, Lituania, Slovenia și Norvegia rămân sub pragul de 1.000 de kilometri.