Pregătirea mașinii pentru iarnă vine anul acesta cu costuri mai mari. Șoferii se grăbesc să-și monteze , dar trebuie să fie atenți la alegerea lor. Unele modele pot anula asigurarea CASCO și pot provoca probleme serioase în caz de accident.

Cât costă pregătirea mașinii pentru iarnă și ce trebuie verificat

Românii care își pregătesc mașina pentru iarnă pot cheltui între 1.900 și 3.500 de lei, în funcție de service. Specialiștii auto recomandă o revizie completă, pentru ca frigul, zăpada și drumurile alunecoase să nu îi prindă nepregătiți.

„Trebuie să verificăm starea bateriei, lichidul de parbriz să fie anti-îngheț și de asemenea nivelul și calitatea lichidului de răcire a antigelului”, a spus un mecanic, notează observatornews.ro.

Cea mai mare cheltuială o reprezintă anvelopele de sezon. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă , obligatoriu din 1 noiembrie pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cât te costă anvelopele de iarnă și ce riști dacă nu le montezi

Montarea anvelopelor de iarnă costă între 150 și 300 de lei, în funcție de dimensiunea roților și service. Dacă ai un accident pe zăpadă fără cauciucuri corespunzătoare, asiguratorul poate refuza plata daunelor.

„Anvelopele te pun în siguranță, te simți mult mai în siguranță, frânezi în distanța potrivită și pot face diferența. 2 sau 3 secunde în a atinge un alt autovehicul sau nu”, a declarat un şofer pentru sursa menționată.

Unele firme acceptă anvelope all-season, dar e esențial să te informezi înainte de a semna polița. Șoferii care ies pe drum fără anvelope de iarnă riscă amenzi de până la 4.000 de lei și accidente grave.