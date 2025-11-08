B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Șoferii simt frigul în portofel. Pregătirea mașinii pentru sezonul rece e mai scumpă anul acesta

Șoferii simt frigul în portofel. Pregătirea mașinii pentru sezonul rece e mai scumpă anul acesta

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 21:21
Șoferii simt frigul în portofel. Pregătirea mașinii pentru sezonul rece e mai scumpă anul acesta
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă pregătirea mașinii pentru iarnă și ce trebuie verificat
  2. Cât te costă anvelopele de iarnă și ce riști dacă nu le montezi

Pregătirea mașinii pentru iarnă vine anul acesta cu costuri mai mari. Șoferii se grăbesc să-și monteze anvelopele de sezon, dar trebuie să fie atenți la alegerea lor. Unele modele pot anula asigurarea CASCO și pot provoca probleme serioase în caz de accident.

Cât costă pregătirea mașinii pentru iarnă și ce trebuie verificat

Românii care își pregătesc mașina pentru iarnă pot cheltui între 1.900 și 3.500 de lei, în funcție de service. Specialiștii auto recomandă o revizie completă, pentru ca frigul, zăpada și drumurile alunecoase să nu îi prindă nepregătiți.

„Trebuie să verificăm starea bateriei, lichidul de parbriz să fie anti-îngheț și de asemenea nivelul și calitatea lichidului de răcire a antigelului”, a spus un mecanic, notează observatornews.ro.

Cea mai mare cheltuială o reprezintă anvelopele de sezon. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă marcajul M+S, obligatoriu din 1 noiembrie pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cât te costă anvelopele de iarnă și ce riști dacă nu le montezi

Montarea anvelopelor de iarnă costă între 150 și 300 de lei, în funcție de dimensiunea roților și service. Dacă ai un accident pe zăpadă fără cauciucuri corespunzătoare, asiguratorul poate refuza plata daunelor.

„Anvelopele te pun în siguranță, te simți mult mai în siguranță, frânezi în distanța potrivită și pot face diferența. 2 sau 3 secunde în a atinge un alt autovehicul sau nu”, a declarat un şofer pentru sursa menționată.

Unele firme acceptă anvelope all-season, dar e esențial să te informezi înainte de a semna polița. Șoferii care ies pe drum fără anvelope de iarnă riscă amenzi de până la 4.000 de lei și accidente grave.

Tags:
Citește și...
Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
Auto
Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
„Micuța Lacrimă”, mașina clasică din 1973 care a întors toate privirile la RAR București-Grivița (FOTO)
Auto
„Micuța Lacrimă”, mașina clasică din 1973 care a întors toate privirile la RAR București-Grivița (FOTO)
OMODA & JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România
Auto
OMODA & JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Sport
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
Auto
Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
Auto
Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
Auto
RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!
Auto
Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!
Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
Auto
Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
Auto
România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
Ultima oră
22:32 - Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
22:01 - Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
20:46 - Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!”
20:00 - Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani
19:23 - Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?”
18:57 - Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis
18:39 - Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)
18:18 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie: Portaluri energetice și transformări profunde pentru toate zodiile (VIDEO)
17:00 - Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
16:17 - Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record