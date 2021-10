Tesla își retrage conducerea autonomă de pe autovehiculele sale din cauza problemelor software

Tesla și-a retras cea mai recentă actualizare a softwareului de conducere autonomă, după ce șoferii au raportat probleme grave. Unii șoferi s-au plâns de sunetul alertelor de siguranță, ce au ca scop atenționarea soferului în fața pericolului iminent, chiar dacă șoseaua este liberă.

Cea mai recentă versiune a fost retrasă duminică, la mai puțin o zi de la lansarea ei oficială.

În aceeași zi, Elon Musk a anunțat că lansarea va fi amânată, din cauza problemelor raportate.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.

Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta.

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021