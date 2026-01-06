B1 Inregistrari!
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 08:32
Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe autostrăzi. Cum se circulă marți dimineață pe drumurile din România
Sursa Foto: Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Cuprins
  1. Care este situația generală a traficului la nivel național
  2. Unde este semnalată ceață densă
  3. Ce județe sunt afectate de vizibilitatea redusă

Traficul rutier se desfășoară marți dimineață fără blocaje majore pe drumurile naționale și autostrăzile din România, însă condițiile meteo impun prudență sporită. Ceața densă și carosabilul umed creează dificultăți în trafic pe mai multe tronsoane intens circulate, potrivit informațiilor oficiale.

Care este situația generală a traficului la nivel național

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a vremii. La nivel național, se circulă în condiții de carosabil umed, fiind semnalate izolat precipitații mixte sau ninsori ușoare.

Autoritățile precizează că aceste fenomene nu au generat blocaje, iar utilajele de intervenție acționează punctual pentru menținerea fluenței traficului, acolo unde situația o impune.

Unde este semnalată ceață densă

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe autostrăzi importante din țară, afectând deplasarea șoferilor pe segmente extinse. Fenomenul este prezent pe A1 București–Pitești, între kilometrii 10 și 148, precum și pe A2 București–Constanța, între kilometrii 10 și 160.

De asemenea, vizibilitatea este scăzută pe autostrada A3 București–Ploiești, între kilometrii 50 și 100, dar și pe A7 București–Adjud, pe tronsonul kilometric 1–52. Pe aceste sectoare, carosabilul este umed, iar în unele zone se acționează cu material antiderapant, potrivit Hotnews.

Ce județe sunt afectate de vizibilitatea redusă

Același fenomen de ceață este semnalat și în municipiul București, unde vizibilitatea scade pe alocuri chiar sub 50 de metri. Condiții similare sunt raportate pe mai multe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea. Poliția recomandă adaptarea vitezei la condițiile de drum și folosirea corespunzătoare a luminilor de ceață, pentru evitarea incidentelor rutiere.

Pe celelalte artere rutiere importante, precum DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, traficul se desfășoară fluent. Carosabilul este umed, nu sunt precipitații în desfășurare, iar vizibilitatea este afectată doar izolat de ceață.

Autoritățile confirmă că nu sunt evenimente rutiere în curs pe aceste drumuri, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită.

