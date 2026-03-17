ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei, în urma unor desfășurate în municipiul Bacău.

Bijuterii confiscate de ANAF la Bacău

Inspectorii au confiscat 23,16 kilograme de aur şi 9,51 kilograme de argint. Potrivit informațiilor furnizate de ANAF valoarea totală a acestor bunuri confiscate se ridică la aproximativ 12,56 milioane lei. Este vorba despre mai multe acțiuni de control care s-au desfășurat la firme din Bacău. Au fost vizați operatori economici care activează în domeniul comerţului cu , conform unui comunicat.

„În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, în contextul neregulior constatate s-a dispus confiscarea unei cantități importante de bijuterii de aur și argint, respectiv 6.560 de piese din aur și 1.989 de piese din argint. Pe lângă bunurile confiscate au fost date și de 20.000 de lei.

„În consecinţă, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei, 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei. Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, se precizează în comunicat.

Cum au decurs investigațiile la Bacău

Potrivit comunicatului emis de ANAF, inițiat acțiunea de control a fost demarată la o societate comercială, în baza analizelor de risc fiscal. Au fost făcute mai multe verificări vizând respectarea legislației specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bijuteriilor din metale preţioase.

Ulterior, investigațiile au fost extinse și la o al doua firmă aflată în legătură cu operatorul economic controlat, în urma constatării unor deficienţe similare.

Bunurile confiscate în urma celor două acțiuni au fost predate instituţiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale. În acest context, Direcția Antifraudă reiterează obligaţia operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidenţa şi trasabilitatea bunurilor din metale preţioase.