ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei

Adrian Teampău
17 mart. 2026, 16:53
ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei
Bijuterii conficate Foto: politiadefrontiera.ro
Cuprins
  1. Bijuterii confiscate de ANAF la Bacău
  2. Cum au decurs investigațiile la Bacău

ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei, în urma unor acțiuni de control desfășurate în municipiul Bacău.

Bijuterii confiscate de ANAF la Bacău

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au confiscat 23,16 kilograme de aur şi 9,51 kilograme de argint. Potrivit informațiilor furnizate de ANAF valoarea totală a acestor bunuri confiscate se ridică la aproximativ 12,56 milioane lei. Este vorba despre mai multe acțiuni de control care s-au desfășurat la firme din Bacău. Au fost vizați operatori economici care activează în domeniul comerţului cu bijuterii şi metale preţioase, conform unui comunicat.

„În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, în contextul neregulior constatate s-a dispus confiscarea unei cantități importante de bijuterii de aur și argint, respectiv 6.560 de piese din aur și 1.989 de piese din argint. Pe lângă bunurile confiscate au fost date și amenzi de 20.000 de lei.

„În consecinţă, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei, 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei. Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, se precizează în comunicat.

Cum au decurs investigațiile la Bacău

Potrivit comunicatului emis de ANAF, inițiat acțiunea de control a fost demarată la o societate comercială, în baza analizelor de risc fiscal. Au fost făcute mai multe verificări vizând respectarea legislației specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bijuteriilor din metale preţioase.

Ulterior, investigațiile au fost extinse și la o al doua firmă aflată în legătură cu operatorul economic controlat, în urma constatării unor deficienţe similare.

Bunurile confiscate în urma celor două acțiuni au fost predate instituţiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale. În acest context, Direcția Antifraudă reiterează obligaţia operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidenţa şi trasabilitatea bunurilor din metale preţioase.

Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
Economic
Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu
Economic
Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Economic
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
Economic
Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu
Economic
Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu
Carnea de porc se scumpește de 7 ori de la poarta fermei până la raft / Marile magazine, acuzate că refuză producătorii români. Marfa autohtonă, vândută sub brand străin
Economic
Carnea de porc se scumpește de 7 ori de la poarta fermei până la raft / Marile magazine, acuzate că refuză producătorii români. Marfa autohtonă, vândută sub brand străin
Avertisment al Asociației Pro Infrastructura. Guvernul riscă să piardă finanțarea PNRR pentru autostrada A7
Economic
Avertisment al Asociației Pro Infrastructura. Guvernul riscă să piardă finanțarea PNRR pentru autostrada A7
Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
Economic
Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe
Economic
Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe
Semnal de alarmă pe piața muncii! Aproape 30% dintre tineri sunt fără job, iar rata șomajului a ajuns la 6,3%
Economic
Semnal de alarmă pe piața muncii! Aproape 30% dintre tineri sunt fără job, iar rata șomajului a ajuns la 6,3%
