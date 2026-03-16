Guvernul ar putea pierde finanțarea pentru construcția , avertizează . Organizația estimează că șansele ca termenele de finalizare a lucrărilor

Guvernul riscă să piardă finanțarea pentru autostrada A7

Asociația Pro Infrastructura avertizează că există un risc destul de ridicat ca guvernul să piardă PNRR pentru finalizarea autostrăzii A7. Potrivit estimărilor, șansele ca termenele de finalizare și recepție, respectiv finalul lunii august, sunt destul de mici. Pentru a atinge această țintă este nevoie de o mobilizare din partea constructorului UMB.

„Autostrada A7: risc semnificativ să pierdem bani gratuiţi din PNRR. S-au redus drastic şansele să respectăm ţinta renegociată în toamna anului trecut necesară accesării tuturor banilor gratuiţi, nerambursabili, din PNRR: deschiderea circulaţiei pe cei 96,32 kilometri ai Autostrăzii A7 Adjud Nord-Roman Nord (Săbăoani) până la 31 august 2026”, a avertizat Asociaţia Pro Infrastrctură, într-un mesaj pe Facebook.

Organizaţia precizează că atingerea ţintei este posibilă dar va fi extrem de greu. Constructorul ar trebui să lucreze la întreaga capacitate, în trei schimburi, nonstop, caz în care ar apărea riscurile legate de scăderea calității lucrărilor.

„Cei de la UMB trebuie să se autodepăşească, mobilizându-se exemplar în 3 schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulţi muncitori, mai ales fierari-betonişti la structuri, care să fie aduşi cât mai rapid de pe A3 şi A0. Chiar dacă ar reuşi, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor şi straturilor de asfalt care cer atenţie şi respectarea timpilor tehnologici”, susțin reprezentanții ONG-ului.

UMB nu-și poate onora obligațiile

Asociația Pro Infrastructura arată că guvernul a avut încredere în capacitatea de mobilizare a constructorului. Aceasta, în ciuda avertismentelor, care datează din 2022, conform cărora UMB nu-și poate onora la timp obligaţiile contractuale asumate.

„Cele două contracte de pe Adjud-Bacău Sud au fost semnate în 15.12.2022 şi au ajuns la stadiu fizic oficial de 95%, respectiv 70%. Celelalte trei de pe Bacău Nord-Paşcani au fost parafate în 15.02.2023 şi sunt acum la aproximativ 45%. Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 şi prevăd câte 30 de luni de execuţie directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanţă Adjud-Paşcani, a expirat în noiembrie 2025”, a mai transmis Pro Infrastructura.

Organizația a analizat punctele critice de pe cei 96,32 kilometri ai tronsonului dintre Adjud Nord şi Roman Nord. Potrivit evaluărilor, pe tronsolul Răcăciuni-Bacău, la est de Cleja, există un pasaj-mamut de 1,2 km peste magistrala de cale ferată M500 unde lucrările sunt foarte întârziate. De asemenea, un alt pasaj este la est de localitatea Nicole Bălcescu, lung de aproximativ 730 m, care traversează tot M500.

„La nord de Bacău, înainte de Filipeşti, avem încă un pasaj mare peste M500 şi DN2 care, atenţie, este practic neînceput. Pe Centura Roman, avem un viaduct măricel care abia a început să iasă din pământ. dar mai ales podul sănătos care traversează Râul Moldova aflat abia la nivel de fundaţii! Mai grav este că pe lângă structurile mari sunt foarte, foarte multe altele mai mici, pe şi peste A7. Deci un volum de muncă impresionant pe cei aproape 100 de kilometri dintre Adjud Nord şi Săbăoani care trebuie livraţi la 31 august 2026”, se mai arată în postare.

Guvernul riscă să plătească din bugetul național

Asociația Pro Infrastructura arată că mai sunt și alte lucrări care trebuie finalizate, în condițiile în care timpul este foarte scurt. Este vorba despre umpluturi cu balast, turnarea celor trei straturi de asfalt etc. În aceste condiții, dacă lucrările vor fi executate în grabă, există riscul ca ele să cedeze, în scurtă vreme după recepție, iar guvernul să fie nevoit să intervină cu reparații.

„Chiar dacă aici se poate accelera semnificativ acum că a venit vremea bună, riscul de a face rabat la calitate este extrem de ridicat. Terasamentele trebuie «să stea» suficient ca să se evite celebrele trambuline în zona capetelor de pod (culee) sau tasările majore în plin rambleu, aşa cum am păţit pe lotul 3 al DEx12 Craiova-Piteşti executat tot de UMB”, arată organizația.

În concluzie, arată asociația, autostrada A7 ar putea fi inaugurată până la Bacău, la finalul lunii iunie, în cazul unei mobilizări a constructorului.

„Concluzia. Pe Adjud Nord-Răcăciuni se poate da lejer drumul circulaţiei (până) la sfârşit de aprilie, dacă se doreşte. La Bacău putem ajunge cel mai devreme la final de iunie doar cu o mobilizare fantastică şi asta numai dacă antreprenorul şi CNAIR doresc deschideri secvenţiale şi muncitorii sunt concentraţi masiv pentru acest scop. Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo şi până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuţie nonstop şi cu toată forţa UMB”, avertizează organizaţia.