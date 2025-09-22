Fiecare dintre noi are propriile obiceiuri atunci când vine vorba de gestionarea banilor, de la plăți zilnice până la economii pe termen lung. Însă, atunci când vine vorba de retragerea unor sume mari de la , momentul ales poate face diferența dintre o fără probleme și o situație stresantă.

Specialiștii atrag atenția asupra unei reguli mai puțin cunoscute, dar extrem de importante, și anume, regula bancomatului. Potrivit acesteia, există zile în care ar fi indicat să eviți retragerile semnificative de numerar.

Care este cea mai proastă zi pentru a retrage bani de la bancomat

Conform experților financiari, vinerea este ziua cea mai puțin potrivită pentru a retrage sume mari de bani. Bhavin Swadas, expert financiar și CEO la Squeal My Deal, a explicat pentru :

„Analizând comportamentul consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile și tendințele bancare, am ajuns la concluzia că vineri este ziua cea mai puțin potrivită pentru a retrage o sumă mare de numerar din bancă.”, a explicat pentru aol.com Bhavin Swadas, expert financiar și CEO la Squeal My Deal.

Principalul motiv? Vinerea coincide cu închiderea operațiunilor bancare pentru weekend, ceea ce înseamnă că eventualele verificări sau blocaje nu pot fi rezolvate decât luni.

De ce vinerea poate fi riscantă pentru retrageri mari de bani

Swadas explică faptul că, atunci când scoți mulți bani vinerea, intri într-o perioadă vulnerabilă.

„Majoritatea băncilor nu pot procesa revizuiri interne, verificări ale conformității și unele transferuri bancare decât în următoarea zi lucrătoare”, a adăugat el.

Cu alte cuvinte, dacă tranzacția este semnalată ca suspectă sau dacă apar probleme tehnice, există riscul să nu ai acces la bani până luni. Pentru cineva care are nevoie urgent de numerar, o astfel de întârziere poate fi critică.

De ce sunt bancomatele mai aglomerate la sfârșit de săptămână

Un alt aspect important ține de obiceiurile clienților. Vinerea este ziua în care mulți își primesc salariile, achită facturile sau pregătesc cheltuieli pentru weekend. Acest flux ridicat de tranzacții duce, adesea, la aglomerarea sucursalelor și la golirea bancomatelor.

În plus, există și un prag de raportare atunci când retragerile depășesc sume considerabile, precum 5.000 sau 10.000 de dolari.

„O zi de vineri, s-ar putea să nu fie momentul rezolvării problemelor semnalate înainte de weekend. O astfel de întârziere poate afecta tranzacțiile din carnetul de credit sau chiar angajamentele urgente”, avertizează Swadas.

Care este momentul optim pentru a scoate bani

Potrivit specialiștilor, zilele din mijlocul săptămânii, în special miercurea, sunt cele mai potrivite pentru retrageri mari.

„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, a recomandat Swadas.

Astfel, clienții beneficiază nu doar de un proces mai rapid, ci și de timp suplimentar pentru a rezolva eventualele probleme înainte de weekend.

Cum se aplică regula bancomatului în era digitală

Pentru cei care folosesc servicii bancare online, regula bancomatului este și mai relevantă. Majoritatea băncilor digitale depind de procesarea ACH, care nu funcționează în weekend.

„Majoritatea băncilor online depinde de ACH, ceea ce nu ar trebui făcut în weekend”, subliniază Swadas.

Așadar, fie că retragi bani de la un ATM clasic, fie că faci transferuri online, momentul ales poate face diferența.

Ce alte zile ar trebui evitate

Pe lângă vineri, și lunea poate fi o zi complicată pentru retrageri semnificative. Motivul este simplu: băncile reiau activitatea după weekend, iar volumul tranzacțiilor acumulate poate încetini procesarea cererilor.

De aceea, experții recomandă să-ți planifici retragerile mari în zilele de marți, miercuri sau joi. Astfel, reduci șansele de blocaje și ai timp să remediezi eventualele probleme.

Cum să-ți planifici retragerile mari, în siguranță

Un sfat esențial este să nu iei decizii financiare sub presiunea timpului. Planificarea în avans îți oferă liniștea de a ști că banii vor fi disponibili atunci când ai nevoie.

„Vinerea ar trebui evitată, la fel ca și lunea. De câte ori este posibil, ar trebui să faceți asta la mijlocul săptămânii”, a concluzionat Swadas.

Dacă respecți regula bancomatului, poți evita situațiile neplăcute și îți poți gestiona mai eficient finanțele.