B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară

Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 13:35
Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce chirii se plătesc în București
  2. Ce chirii se plătesc în țară

Aproximativ 71% dintre participanții la un studiu Imobiliare.ro – Unlock Market Research sunt de părere că în 2026 proprietarii vor scumpi chiriile, 16% se așteaptă ca piața să se mențină stabilă, iar 13% cred că prețurile vor scădea.

„Chiriile nu au avut același ritm de creștere ca și prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu creșterea generală a taxelor și creșterea semnificativă a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026, în general, proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile din chirii crescând prețurile”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Ce chirii se plătesc în București

Locuitorii Bucureștiului plătesc cele mai mari chirii, dar au și cele mai mari câștiguri nete.

Chiria medie solicitată pentru un apartament nou cu 2 camere a atins, în ultima parte a anului trecut, pragul de 780 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro. Cum salariul mediu net e de circa 1.370 euro, înseamnă că bucureștenii trebuie să-și aloce 57% din venituri pentru închirierea unei astfel de locuințe.

Cele mai scumpe chirii sunt în Primăverii (2.500 euro/lună), Aviatorilor Kiseleff (1.500 euro/lună) și Herăstrău (1.500 euro/lună), iar cele mai ieftine în cartiere precum Rahova, Militari și Drumul Taberei, unde bugetul mediu necesar ajunge la 450 euro/lună, conform raportului Imobiliare.ro, citat de Libertatea.

Ce chirii se plătesc în țară

Timișorenii plătesc cele mai mici chirii (500 euro/lună) și încasează lunar unele dintre cele mai mari salarii din țară (1.167 euro). Astfel, ei ajung să-și aloce și cea mai mică proporție din câștiguri închirierii unei locuințe (43%).

O sumă similară trebuie să achite și ieșenii. Dar cum câștigul salarial mediu net la ei e de circa 1.039 euro, chiria ajunge să reprezinte aproximativ 48% din veniturile pe care ei le obțin lunar.

La Cluj, suma medie solicitată de proprietari pentru locuințele cu 2 camere aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani este de 700 euro/lună, adică 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean.

În Brașov, astfel de proprietăți pot fi închiriate, în medie, cu 600 euro/lună, echivalentul a 59% din câștigul salarial mediu net.

Sume similare sunt achitate lunar și de chiriașii constănțeni, dar cum aici salariul mediu net e de 959 euro, bugetul necesar închirierii unui apartament nou cu 2 camere reprezintă 63% din venitul obținut de un constănțean.

Tags:
Citește și...
Tot mai mulți români își caută al doilea job: „Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați”
Economic
Tot mai mulți români își caută al doilea job: „Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați”
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
Economic
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
Economic
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
Economic
Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
Economic
Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
Economic
Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
Economic
Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Economic
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Economic
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
Economic
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
Ultima oră
14:06 - Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
14:05 - Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
13:51 - Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
13:37 - Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
13:11 - Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
13:06 - Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
12:59 - Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
12:56 - Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
12:55 - Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
12:43 - Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate