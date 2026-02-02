Aproximativ 71% dintre participanții la un studiu Imobiliare.ro – Unlock Market Research sunt de părere că în 2026 proprietarii vor scumpi chiriile, 16% se așteaptă ca piața să se mențină stabilă, iar 13% cred că prețurile vor scădea.

„Chiriile nu au avut același ritm de creștere ca și prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu creșterea generală a taxelor și creșterea semnificativă a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026, în general, proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile din chirii crescând prețurile”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Ce chirii se plătesc în București

Locuitorii Bucureștiului plătesc cele mai mari , dar au și cele mai mari câștiguri nete.

Chiria medie solicitată pentru un apartament nou cu 2 camere a atins, în ultima parte a anului trecut, pragul de 780 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro. Cum salariul mediu net e de circa 1.370 euro, înseamnă că bucureștenii trebuie să-și aloce 57% din venituri pentru închirierea unei astfel de locuințe.

Cele mai scumpe chirii sunt în Primăverii (2.500 euro/lună), Aviatorilor Kiseleff (1.500 euro/lună) și Herăstrău (1.500 euro/lună), iar cele mai ieftine în cartiere precum Rahova, Militari și Drumul Taberei, unde bugetul mediu necesar ajunge la 450 euro/lună, conform raportului Imobiliare.ro, citat de

Ce chirii se plătesc în țară

Timișorenii plătesc cele mai mici chirii (500 euro/lună) și încasează lunar unele dintre cele mai mari salarii din țară (1.167 euro). Astfel, ei ajung să-și aloce și cea mai mică proporție din câștiguri închirierii unei locuințe (43%).

O sumă similară trebuie să achite și ieșenii. Dar cum câștigul salarial mediu net la ei e de circa 1.039 euro, chiria ajunge să reprezinte aproximativ 48% din veniturile pe care ei le obțin lunar.

La Cluj, suma medie solicitată de proprietari pentru locuințele cu 2 camere aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani este de 700 euro/lună, adică 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean.

În Brașov, astfel de proprietăți pot fi închiriate, în medie, cu 600 euro/lună, echivalentul a 59% din câștigul salarial mediu net.

Sume similare sunt achitate lunar și de chiriașii constănțeni, dar cum aici salariul mediu net e de 959 euro, bugetul necesar închirierii unui apartament nou cu 2 camere reprezintă 63% din venitul obținut de un constănțean.