Statele Unite iau în considerare instituirea unei blocade sau ocuparea insulei Kharg, din . În urma unei astfel de operațiuni, speră să oblige Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Informația privind intențiile armatei americane de a prelua insula iraniană au fost dezvăluite de publicația Axios, care citează patru surse guvernamentale. În acest context, un oficial american a declarat pentru AP că Statele Unite trimit încă trei și aproximativ 2.500 de pușcași marini în Orientul Mijlociu.

Statele Unite se confruntă cu probleme în Strâmtoarea Ormuz

Administrația Trump ia în considerare să desfășoare forțe militare terestre pentru a-și consolida poziția din Orientul Mijlociu. Statele Unite ar putea lua cu asalt insula Kharg, din Iran, într-o operațiune de deblocare a strâmtorii Ormuz. Informațile au fost confirmate de un oficial american și trei persoane familiarizate cu situația, potrivit Reuters.

Desfășurările ar putea să-i ofere opțiuni suplimentare în contextul intențiilor sale de a extinde operațiunile la sol. Războiul declanșat la finalul lunii februarie a intrat în cea de-a treia săptămână, iar Iranul nu dă semne că ar fi înfrânt. Aceasta în ciuda declarațiilor triumfaliste de la Pentagon și de la Casa Albă. Dimpotrivă, iranienii ripostează și pun în pericol țările din Golful Persic.

Închiderea, de către Iran, a Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru traficul naval, reprezintă o lovitură dură pentru Donald Trump datorită implicațiilor pe care le are. Cu atât mai mult cu cât un astfel de scenariu nu a fost luat în calcul. Acum americanii caută soluții pentru deblocarea strâmtorii, încercând să asigure traficul petrolierelor în siguranță.

Este o misiune pe care forțele navale și aeriene nu o pot duce la bun sfârșit singure, au declarat sursele. Securizarea strâmtorii ar putea permite și debarcarea trupelor americane pe țărmul Iranului.

Americanii ar putea lua cu asalt insula Kharg

Donald Trump și consilierii săi iau în considerare trimitere pe Insula Kharg, situată la doar 24 de kilometri de coasta iraniană. Aici sunt procesate 90% din exporturile de țiței ale Iranului. Ocuparea acestei insule ar reprezenta o lovitură pentru regimul de la Teheran, au declarat cele trei persoane familiarizate cu situația și trei oficiali americani.

Sursele contactate spun că operațiunea este riscantă deoarece Iranul poate lovi trupele dislocate cu rachete și drone.

Statele Unite au efectuat atacuri împotriva unor ținte militare de pe insulă în 13 martie, iar Trump a amenințat că va ataca și infrastructura petrolieră. Având în vedere rolul vital în economia Iranului, controlul insulei ar fi probabil considerat o opțiune mai bună decât distrugerea ei, spun experții militari.

Într-un astfel de scenariu apare o altă problemă. Debarcarea trupelor americane terestre – chiar și pentru o misiune limitată – ar putea provoca proteste în Statele Unite, ceea ce ar dăuna lui Donald Trump. Administrația sa are un sprijin foarte redus în rândul populației americane. Iar campania din Iran nu este văzută cu ochi buni. Mai ales că multe voci spun că a fost lansată la cererea Israelului, care ar dicta politica externă americană în Orientul Mijlociu.

Statele Unite vor să pună mâna pe uraniul iranian

Statele Unite ar putea iniția o operațiune militară la sol pentru a obține și securiza uraniul îmbogățit al Iranului. Mai mulți oficiali ai administrației Trump au vorbit despre posibilitatea desfășurării forțelor terestre pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului. Experții spun că sarcina de a securiza stocurile de uraniu ar fi extrem de complexă și riscantă. O astfel de misiune ar putea crea probleme chiar și forțelor speciale.

Un oficial al Casei Albe, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că „nu a existat nicio decizie de a trimite trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump își păstrează cu înțelepciune la dispoziție toate opțiunile”.

„Președintele se concentrează pe atingerea tuturor obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacității de rachete balistice a Iranului, anihilarea marinei sale, asigurarea că intermediarii lor teroriști nu pot destabiliza regiunea și garantarea faptului că Iranul nu va putea deține niciodată o armă nucleară”, a adăugat sursa citată.

Întrebat joi dacă intenționează să trimită mai multe trupe în regiune, Donald Trump a declarat că nu va trimite trupe, dar că, dacă va face asta, nu le va spune jurnaliștilor. Circa 65% dintre americani cred că el va ordona trupelor să intre într-un război terestru la scară largă în Iran. Doar 7% sprijină această idee, conform unui sondaj Reuters/Ipsos difuzat în ajun.

Trupe terestre americane se îndreaptă spre Golf

Un oficial american a declarat AP că USS Boxer și alte două nave amfibie de asalt transportă aproximativ 2.500 de pușcași marini către Orientul Mijlociu. Militarii fac parte din cea de-a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, cu baza în San Diego. Alți trei oficiali au confirmat informațiile, sub protecția anonimatului, dat fiind natura sensibilă a acestor operațiuni militare.

Săptămâna trecută, oficiali americani confirmau că USS Tripoli, cu baza în Japonia, și a 31-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini au primit ordinul să se desfășoare în Orientul Mijlociu. La începutul săptămânii, USS Tripoli și USS New Orleans au fost văzute navigând la vest de Malaysia pe imagini satelitare disponibile în mod public. Unitățile expediționare urmează să se alăture altor 5.000 de pușcași marini și câtorva mii de marinari.

Armata americană a anunțat că a desfășurat în zonă aproximativ 50.000 de oameni. Un oficial de la Casa Albă a declarat AP sub protecția anonimatului că Donald Trump „nu plănuiește” să desfășoare trupe în Iran, însă păstrează toate opțiunile și nu-și comunică strategia militară.

Șefii armatei s-au strâns Situation Room

Donald Trump, a anunțat vineri, 20 martie, că oficiali de rang înalt se află în Situation Room, în contextul operațiunilor din Iran, relatează The Associated Press. El a făcut aceste declarații cu prilejul înmânării Trofeului comandantului suprem către echipa de fotbal a Forțelor Navale (US Navy), care a învins echipa Forțelor Terestre (US Army) în meciul lor din 2025.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, nu au participat la ceremonie. Iar Donald Trump a declarat că se află în „sala de criză” (Situation Room), la . El nu a dat detalii despre motivele reuniunii.

„Ne descurcăm extrem de bine”, a dat asigurări.