Senatul a adoptat luni proiectul de lege care elimină indemnizația compensatorie pentru judecătorii Curții Constituționale. Măsura a fost aprobată cu 105 voturi pentru, unul contra și o abținere, potrivit Agerpres. Proiectul modifică articolul 71 din Legea nr. 47/1992, abrogând alin. (5) care reglementa plata.

Ce prevede legea actuală

Conform legii în vigoare, indemnizația compensatorie dată judecătorilor la expirarea mandatului sau în cazul imposibilității exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”. Această sumă a fost criticată de parlamentari ca fiind un privilegiu nejustificat, mai ales în contextul pensiilor și salariilor din sectorul public.

Senatoarea USR Simona Spătaru a declarat: „Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului.”

Senatorul POT Gheorghe Vela a subliniat că abrogarea acestui alineat „elimină o prevedere depăşită din punct de vedere normativ şi asigură alinierea dispoziţiilor la principiile actuale de tehnică legislativă. Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică.”

Cine a inițiat proiectul de lege

Proiectul a fost depus în iulie de parlamentari PNL și USR și stabilește că judecătorii CCR nu mai pot primi cei 180.000 de lei la final de mandat. Raluca Turcan, fostă ministră a Culturii, a explicat: „Împreună cu colegii mei, senatorii Mircea Abrudean și Glad Varga și deputata Cristina Prună, am depus o propunere legislativă importantă care vizează eliminarea unui privilegiu nejustificat acordat judecătorilor Curții Constituționale.”

Deputata a argumentat că această măsură este necesară, deoarece Guvernul a interzis în 2025 acordarea de plăți compensatorii în sectorul public, dar judecătorii CCR rămân excepția de la regulă: „În prezent, doar judecătorii CCR rămân o excepție de la această regulă generală.”

Ce impact financiar are eliminarea indemnizației

Raluca Turcan a atras atenția asupra costurilor inutile: „După cum știm, judecătorii Curții Constituționale beneficiază deja de pensii de serviciu generoase, cumulative cu alte venituri, ceea ce face inutilă o plată suplimentară la final de mandat. Într-un context dificil, fiecare astfel de plată reprezintă o cheltuială semnificativă, fără justificare economică – exemplul recent: peste 540.000 lei pentru trei foști judecători.” Acest exemplu se referă la Mihai Enache, Attila Varga și Livia Stanciu, care și-au încheiat mandatul la mijlocul anului, potrivit hotnews.ro.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaților va fi forul decizional. Eliminarea indemnizației compensatorii este așadar în faza finală de adoptare, iar efectele sale vor fi vizibile imediat pentru viitorii judecători CCR care își încheie mandatul.