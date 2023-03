Statul e pe cale să dețină propria companie de asigurări. Adrian Câciu a cerut CEC ca într-o lună să se autorizeze la ASF

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că este de acord ca CEC sa intre pe piaţa asigurărilor, fie prin înfiinţarea unei companii noi sau preluarea de pe piaţă a unei companii.

Nicolae Ciucă, despre intrarea CEC pe piața asigurărilor

”Nu voi fi de acord să înfiinţăm compania dacă nu e şi pe asigurări”, a spus Nicolae Ciucă înaintea ședinței de Guvern. Premierul a precizat că cel mai devreme, această companie de asigurări a CEC ar putea fi înfiinţată în trei luni.

Declarația sa vine după ce ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat marţi, în contextul scandalului legat de insolvenţa companiei Euroins şi majorarea poliţelor RCA, că a solicitat CEC-ului să îşi depună documentele de autorizare la ASF şi are o lună de zile să se autorizeze.

Are o lună de zile, am solicitat şi ieri CEC-ului şi vă spun şi dvs, are o lună de zile să se autorizeze, să îşi depună documentele de autorizare la ASF”, a spus ministrul Finanţelor.

Despre riscul declanşării unei proceduri de infringement, ministrul a spus: “Nu vreţi să protejăm mai întâi cetăţenii? Eu vreau să văd proiectul şi să ne uităm în concordanţa lui cu legislaţia europeană şi cu modul în care până la urmă corespunde sau nu. Pe de altă parte, este important ca cetăţenii şi companiile să fie protejate de această situaţia”, a spus Câciu, afirmând că relaţia cu Comisia Europeană, pentru piaţa de asigurări, tot ASF-ul o are.

Despre o majorare a poliţelor RCA, ministrul Finanţelor a afirmat că vor vedea care sunt preţurile din piaţă. ”Vedem proiectul de la ASF”, a mai spus Adrian Câciu.

El a anunțat că Guvernul dorește ca statul român să aibă o prezență activă în domeniu asigurărilor și că deja există o inițiativă care cel mai probabil este legată de CEC Bank, prin intermediul căruia statul să dețină o firmă de asigurare.

a produs deja efecte, întrucât service-urile auto încep să nu accepte clienții care au asigurare RCA de la această companie. Mecanicii susțin că despăgubirile oferite de Euroins vor fi plătite mult mai târziu după ce trec din competența acesteia în competența Fondului De Garantare.

Românii care au asigurări RCA de la Euroins, refuzați de service-urile auto

se vor adresa Fondului de Garantare în ceea ce privește repararea de prejudiciu și despăgubiri.