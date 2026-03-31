Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 21:44
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial
  2. Cum se vor vedea schimbările în prețurile de la raft
  3. De ce crește acciza și ce efecte generează în economie

Vești proaste pentru fumători. Țigările se scumpesc din nou după majorarea accizei anunțată de Ministerul Finanțelor. Măsura intră în vigoare de la 1 aprilie 2026, iar efectele vor apărea rapid în prețurile din magazine.

Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial

Ministerul Finanțelor a stabilit o creștere semnificativă a accizei specifice la țigarete, ceea ce va influența direct costul final al produselor. Noua valoare ajunge la 584,025 lei pentru 1.000 de țigarete, față de nivelul anterior.

„Nivelul accizei specifice la țigarete începând cu 1 aprilie 2026 este de 584,025 lei/1.000 țigarete”, se arată în ordinul oficial publicat în Monitorul Oficial.

Diferența depășește 40 de lei pentru aceeași cantitate, ceea ce se traduce printr-o majorare de aproximativ 7,4%. Această ajustare reflectă obligațiile asumate de România în materie de fiscalitate europeană.

Cum se vor vedea schimbările în prețurile de la raft

În mod obișnuit, creșterile de taxe sunt transferate către consumatori, iar piața tutunului nu face excepție de la această regulă. Producătorii pot absorbi temporar o parte din costuri, însă pe termen mediu, acestea ajung în prețul final.

Astfel, fumătorii vor observa o scumpire a pachetelor de țigări în perioada imediat următoare, pe măsură ce noile accize sunt integrate în lanțul comercial. Impactul va varia în funcție de brand și de strategia comercială a producătorilor, relatează stiripesurse.ro.

În contextul actual, în care costul vieții rămâne ridicat, această modificare fiscală adaugă presiune suplimentară asupra bugetelor personale.

De ce crește acciza și ce efecte generează în economie

Majorarea accizei face parte dintr-o strategie pe termen lung privind taxarea produselor accizabile, în acord cu cerințele Uniunii Europene. Autoritățile urmăresc alinierea treptată a nivelurilor de taxare la standardele comunitare.

Acciza reprezintă o componentă esențială a prețului final, alături de TVA și costurile de producție, influențând direct evoluția pieței. Orice modificare a acesteia se transmite rapid în prețuri și poate afecta comportamentul de consum.

