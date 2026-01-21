B1 Inregistrari!
Adolescenții pot participa la tabere de pregătire premilitară. Ce beneficii vor avea

Adrian Teampău
21 ian. 2026, 18:49
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Adolescenții vor participa la instruire premilitară
  2. Pregătire militară de bază pentru voluntari

Adolescenții cu vârste de minim 15 ani vor putea participa, voluntar, în tabere de pregătire premilitară, în schimbul unor beneficii. Măsura este prevăzută în Legea nr. 5/2026 privind pregătirea populației pentru apărare.

Adolescenții vor participa la instruire premilitară

Legea nr. 5/2026, prin care a fost modificată Legea nr. 446/2006, actualizează măsurile destinate pregătirii populației pentru apărare. Actul normativ a intrat în vigoare în primele luni ale acestui an și vine cu o serie de schimbări. Între altele, se face referire la pregătirea premilitară pentru adolescenții interesați. Ei se vor putea înscrie în acest tip de program, pe bază de voluntariat, cu condiția să fie apți din punct de vedere medical.

Pregătirea premilitară se va face în centre organizate pe lângă unitățile militare, iar fondurile necesare vor fi asigurate din bugetele ministerelor organizatoare. Este vorba despre Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor, în colaborare cu Ministerul Educației. De asemenea, fondurile vor putea fi asigurate și de autoritățile administrației publice sau de organizații neguvernamentale.

Participanții la programele de instruire premilitară vor avea mai multe beneficii, conform reglementărilor din actul normativ. Concret, ei vor benficia gratuit de cazare, în aceste tabere, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală, medicamente, spitalizare și alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii, pentru accidentele sau bolile survenite pe timpul pregătirii și în legătură cu activitatea de pregătire militară.

Legea nr. 5/2026 mai stabilește și că, în anumite situații, cetățenii români plecați temporar în străinătate vor trebui să se prezinte la centrele militare. De asemenea, introduce pregătirea militară remunerată, pe bază de voluntariat, timp de patru luni.

Pregătire militară de bază pentru voluntari

Pe lângă reglementările care îi vizează pe adolescenții care doresc să participe la taberele de instruire premilitară, legea introduce programul de instruire remunerat. Bărbații și femeile, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, pot urma programe de instruire militară cu durata de patru luni. Înscrierea se face pe bază de voluntariat, iar la final, participanții vor primi un beneficiu financiar.

Concret, pentru a participa la aceste programe, cei care corespund criteriilor de vârstă, sunt apți medical și nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, trebuie să se adreseze Ministerului Apărării Naționale (MApN). Ei vor avea calitatea de soldat sau gradat voluntar în termen. Înscrierea se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care voluntarul consimte să îndeplinească programul.

Pe parcursul instruirii, participanții vor beneficia de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru militarii în termen. În plus, la final, vor primi o indemnizație reprezentând trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. La momentul actual, suma se ridică la aproximativ 25.850 de lei.

Trebuie spus că indemnizația se plătește în tranșe lunare egale. În cazul în care voluntarii abandonează pe parcurs, sumele primite vor trebui restituite. De asemenea, vor trebui restituite cheltuielile suportate de stat pentru pregătirea lor până la acel moment.

