Berea este una dintre cele mai populare băuturi de pe planetă, fiind consumată alături de apă și ceai. Dincolo de rolul ei recreativ, această băutură are o istorie fascinantă și o mulțime de utilizări neașteptate, de la gătit și curățenie, până la îngrijirea personală sau grădinărit.

Cum a apărut berea și de ce este atât de veche

Berea este una dintre cele mai vechi creații ale omului. Primele urme ale acestei băuturi datează de peste 6.000 de ani, din Mesopotamia, unde sumerienii preparau o băutură fermentată din orz, considerată un dar al zeilor. Egiptenii antici au preluat tradiția și o ofereau, la rândul lor, divinităților.

În Europa, berea s-a răspândit odată cu popoarele germanice și celtice. Mănăstirile medievale au perfecționat procesul, introducând hameiul, ingredient care oferă aroma amăruie și proprietăți de conservare. În Evul Mediu, berea era mai sigură decât apa, adesea contaminată. Secolul al XIX-lea a adus fermentarea controlată și pasteurizarea, transformând producția într-o adevărată știință.

Astăzi, se estimează că se consumă peste 190 de miliarde de litri de anual. Țările cu cele mai mari cantități pe cap de locuitor sunt Cehia, Germania, Austria și Polonia.

Cum se produce berea și ce o face unică

Procesul de fabricare este aproape neschimbat de secole. Totul începe cu malțul, obținut din orz sau alte cereale germinate și uscate. Acesta se amestecă cu apă caldă, transformând amidonul în zaharuri fermentabile.

Lichidul rezultat, numit „must de bere”, este fiert și combinat cu hamei pentru gust. După răcire, se adaugă drojdia, care transformă zaharurile în alcool și dioxid de carbon. Berea este apoi maturată, filtrată și îmbuteliată. În prezent, există sute de stiluri, de la beri artizanale până la marile mărci industriale, potrivit Libertatea.

Ce beneficii aduce berea pentru sănătate

Consumată cu moderație, poate aduce unele beneficii organismului. Ea conține vitamine din complexul B, minerale precum magneziu și siliciu, dar și antioxidanți. Poate susține sănătatea oaselor datorită siliciului și reduce stresul sau tensiunea. Unele studii arată că o cantitate mică poate stimula circulația și sănătatea inimii.

Totuși, excesul este periculos. Consumul mare de bere duce la creștere în greutate, afecțiuni hepatice, tensiune ridicată și tulburări cognitive. Femeile însărcinate și persoanele cu probleme medicale ar trebui să o evite complet.

Ce alte utilizări are berea în gospodărie

Dincolo de consum, berea este un ingredient versatil. Este folosită în bucătărie pentru frăgezirea cărnii, prepararea aluaturilor sau sosurilor. și acizii din bere înmoaie fibrele din carne, iar dioxidul de carbon face aluaturile mai aerate.

Berea poate curăța vasele arse, aciditatea ei ușoară ajută la desprinderea depunerilor. Este utilă și în grădină, ca activator pentru compost sau capcană pentru limacși. În cosmetică, se folosește pentru strălucirea părului și în măști de față, datorită vitaminelor și proteinelor.

Proteinele din malț pot acoperi firul de păr și pot da luciu temporar, iar în grădină, berea este un ingredient surprinzător în lupta cu melcii și limacșii, care sunt în mod natural atrași de aroma dulce și fermentată.